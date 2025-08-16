Sẽ xử phạt nghiêm tài xế xe tải cố tình đi sai làn trên 2 tuyến cao tốc

Chiều 16/8, Cục CSGT (C08, Bộ Công an) cho biết, hôm nay là ngày thứ hai thực hiện thí điểm phân làn và quy định tốc độ trên đường cao tốc Hà Nội - Hải Phòng và Pháp Vân - Cầu Giẽ. C08 đánh giá, mặc dù các lái xe tải đã nắm được quy định, nhưng vẫn chưa thực hiện.

Biển báo thí điểm phân làn cấm xe tải tại làn 1 ở cao tốc Hà Nội - Hải Phòng (Ảnh: Nguyễn Dương).

Cũng theo C08, sau những ngày đầu thực hiện tuyên truyền, hướng dẫn các tài xế ô tô tải, lực lượng CSGT sẽ xử phạt nghiêm với các tài xế cố tình đi sai làn đường và các hành vi gây mất an toàn giao thông trên đường cao tốc.

Trao đổi với phóng viên, tài xế Vương Văn Tùng bày tỏ băn khoăn: "Nếu muốn vượt trái thì buộc phải sang làn 1, như vậy vi phạm; còn vượt phải xuống làn 3 lại vướng quy định cấm vượt phải. Trước đây, nếu gặp xe con chạy chậm ở làn 1 tôi có thể bấm còi xin vượt, giờ thì gần như không có cách".

Trước lo lắng này, đại diện đơn vị quản lý cao tốc cho rằng quy định chỉ yêu cầu các phương tiện đi đúng làn, không bắt buộc vượt trái hay vượt phải.

CSGT gọi loa nhắc nhở xe tải không đi vào làn 120km/h trên cao tốc (Nguồn: Đình Thành).

Trước đó, từ sáng 15/8, Cục CSGT (Bộ Công an) phối hợp với Cục Đường bộ Việt Nam và các đơn vị liên quan bắt đầu thí điểm phân làn đường và điều chỉnh tốc độ lưu thông trên cao tốc Pháp Vân - Cầu Giẽ và Hà Nội - Hải Phòng.

Trong ngày đầu áp dụng, nhiều tài xế ô tô tải vẫn chưa nắm được quy định mới nên vẫn đi vào làn 1, Đội CSGT đường bộ cao tốc số 3 (Cục CSGT) đã bố trí cán bộ, chiến sĩ phân luồng, nhắc nhở các tài xế ô tô tải ngay tại khu vực trạm thu phí. Đồng thời, đơn vị cũng đặt loa phát thanh tại đây để thông báo các tài xế nắm được kế hoạch thí điểm.

Bên cạnh đó, lực lượng CSGT còn dùng ô tô chuyên dụng để tuần tra và kịp thời nhắc nhở các tài xế ô tô tải vẫn cố tình đi vào làn 1.

Đáng chú ý, có trường hợp ô tô đầu kéo mang biển kiểm soát 90RM-011.xx dù đi chậm nhưng "chiếm làn 1". Thậm chí, cảnh sát gọi loa nhắc nhở đến gần 3 phút, tài xế mới chuyển làn.

Trong những ngày tới, lực lượng CSGT tiếp tục phối hợp cùng đơn vị quản lý đường để lắp đặt hoàn thiện hệ thống biển báo phân làn, thông báo tốc độ.