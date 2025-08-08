Phó Thủ tướng Trần Hồng Hà: Cầu Rạch Miễu 2 giúp phát triển kinh tế ĐBSCL

Chiều 7/8, Phó Thủ tướng Trần Hồng Hà đã thị sát Dự án đầu tư xây dựng cầu Rạch Miễu 2 trước thời điểm khánh thành.

Phát biểu tại buổi kiểm tra, Phó Thủ tướng Trần Hồng Hà biểu dương, đánh giá cao nỗ lực của chủ đầu tư, liên danh các nhà thầu đã hoàn thành dự án sớm 5 tháng theo chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ. Ông đề nghị lãnh đạo Bộ Xây dựng có hình thức khen thưởng đối với các đơn vị đã tham gia dự án trên.

Phó Thủ tướng Trần Hồng Hà nghe báo cáo Dự án cầu Rạch Miễu 2 (Ảnh: Bảo Kỳ).

"Dự án hoàn thành có ý nghĩa rất lớn đối với phát triển kinh tế ở ĐBSCL, trong đó giao thông đóng vai trò quan trọng, khi giao thông kết nối thì việc vận chuyển hàng hóa sẽ thúc đẩy phát triển kinh tế của các địa phương.

Cầu Rạch Miễu 2 không chỉ giải quyết bài toán cho 2 địa phương mà còn giải quyết kinh tế của vùng. Khi có đường giao thông kết nối, người dân sẽ được thụ hưởng giá trị mang lại, nhất là giao thông đóng vai trò xương sống của phát triển kinh tế", Phó Thủ tướng Trần Hồng Hà nói thêm.

Dự án cầu Rạch Miễu 2 chuẩn bị thông xe vào dịp lễ 2/9 (Ảnh: Bảo Kỳ).

Trao đổi với phóng viên Dân trí, ông Lữ Quang Ngời, Chủ tịch UBND tỉnh Vĩnh Long, khẳng định, cầu Rạch Miễu 2 hoàn thành sẽ giúp người dân đi lại, vận chuyển hàng hoá thuận lợi, tăng trưởng kinh tế các địa phương đặc biệt là không còn tình trạng ùn tắc giao thông ở cầu Rạch Miễu hiện hữu.

Theo báo cáo của Ban Quản lý dự án Mỹ Thuận (chủ đầu tư), Dự án đầu tư xây dựng công trình cầu Rạch Miễu 2 nối liền Đồng Tháp và Vĩnh Long, khởi công từ tháng 3/2022, sẽ chính thức khánh thành vào dịp lễ 2/9.

Dự án cầu Rạch Miễu 2 có tổng chiều dài 17,6km, trong đó phần cầu Rạch Miễu chính dài 1,97km với quy mô 4 làn xe. Đến thời điểm hiện tại, tổng thể dự án đã hoàn thành hơn 99% khối lượng công việc, phần còn lại cũng đang trong giai đoạn hoàn thiện.

Cầu Rạch Miễu chính dài 1,97km với quy mô 4 làn xe (Ảnh: Bảo Kỳ).

Dự án cầu Rạch Miễu 2 có điểm đầu tại ngã tư Đồng Tâm (nút giao quốc lộ 1 với đường tỉnh 870) thuộc địa phận tỉnh Đồng Tháp, điểm cuối tại Km16+660 quốc lộ 60, thuộc địa phận tỉnh Vĩnh Long. Tổng mức đầu tư của dự án là hơn 6.810 tỷ đồng, do Ban Quản lý dự án Mỹ Thuận làm chủ đầu tư.

Công trình trọng điểm này được kỳ vọng sẽ giải quyết triệt để tình trạng ùn tắc giao thông trên cầu Rạch Miễu hiện hữu, đồng thời tạo động lực mạnh mẽ cho sự phát triển hạ tầng giao thông vùng ĐBSCL.