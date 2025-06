Phó Thủ tướng kiểm tra việc vận hành mô hình chính quyền 2 cấp ở Kiên Giang

Chiều 29/6, Phó Thủ tướng Chính phủ Mai Văn Chính đã dẫn đầu đoàn công tác của Chính phủ, trực tiếp kiểm tra và chỉ đạo công tác vận hành mô hình chính quyền 2 cấp tại tỉnh Kiên Giang.

Tham gia đoàn công tác có lãnh đạo chủ chốt hai tỉnh An Giang và Kiên Giang, gồm ông Hồ Văn Mừng - Chủ tịch UBND tỉnh An Giang, ông Lâm Minh Thành - Chủ tịch HĐND tỉnh Kiên Giang, cùng đại diện nhiều bộ, ngành Trung ương và các sở, ban, ngành địa phương.

Phó Thủ tướng Chính phủ Mai Văn Chính kiểm tra việc vận hành mô hình chính quyền 2 cấp tại xã Bình An (thành lập dựa trên 3 xã Bình An, Vĩnh Hòa Hiệp và Vĩnh Hòa Phú) (Ảnh: Bảo Khánh).

Điểm đến của đoàn công tác là xã Bình An (huyện Châu Thành, tỉnh Kiên Giang), đơn vị hành chính vừa được hình thành từ việc sáp nhập ba xã Bình An, Vĩnh Hòa Hiệp và Vĩnh Hòa Phú. Xã Bình An mới sẽ chính thức đi vào hoạt động từ ngày 1/7, thuộc tỉnh An Giang (mới).

Theo phương án sắp xếp, Trung tâm phục vụ hành chính công của xã Bình An mới sẽ đặt tại trụ sở UBND xã cũ, với đội ngũ 9 cán bộ, lãnh đạo, sẵn sàng tiếp nhận và giải quyết thủ tục hành chính cho người dân một cách nhanh chóng, hiệu quả.

Phó Thủ tướng Mai Văn Chính đánh giá cao tinh thần, trách nhiệm của chính quyền xã Bình An trong công tác chuẩn bị cơ sở vật chất, sẵn sàng cho việc vận hành chính quyền mới.

Ông nhấn mạnh, việc xã mới đi vào hoạt động sẽ đánh dấu bước chuyển đổi hành chính quan trọng, góp phần tinh gọn bộ máy, nâng cao hiệu quả quản lý nhà nước tại địa phương.

Phó Thủ tướng Mai Văn Chính kiểm tra hội trường tổ chức lễ sáng 30/6 (Ảnh: Bảo Khánh).

Cũng trong chiều 29/6, Phó Thủ tướng Mai Văn Chính đã trực tiếp kiểm tra hội trường nơi sẽ diễn ra Lễ công bố nghị quyết của Trung ương và địa phương cấp tỉnh và xã, kết thúc hoạt động đơn vị hành chính cấp huyện; thành lập tổ chức Đảng; chỉ định cấp ủy, HĐND; UBND tỉnh, xã, phường, đặc khu, vào sáng 30/6.

Tại buổi làm việc, Phó Thủ tướng biểu dương sự phối hợp chặt chẽ, hiệu quả giữa Ban chỉ đạo hai tỉnh An Giang và Kiên Giang trong quá trình triển khai. Ông khẳng định, sự phối hợp đồng bộ và nhịp nhàng này là yếu tố then chốt, mang lại hiệu quả thiết thực cho người dân.

Phó Thủ tướng cũng chỉ đạo lãnh đạo hai tỉnh An Giang và Kiên Giang tiếp tục rà soát kỹ lưỡng các công việc còn tồn đọng, đặc biệt là các vấn đề liên quan đến hồ sơ, địa giới hành chính, tài sản công, tài chính - ngân sách và quản lý cán bộ, công chức.

Đồng thời, phải tạo sự đồng thuận, thống nhất trong cán bộ, đảng viên và người dân, đảm bảo giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội và phát triển kinh tế - xã hội địa phương.