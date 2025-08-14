Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Thủ Đức cũ làm Bí thư phường Bình Trưng

Chiều 14/8, Đảng bộ phường Bình Trưng (TPHCM) tổ chức Đại hội đại biểu lần thứ I, nhiệm kỳ 2025-2030. Hội nghị có sự tham dự của Phó chủ tịch UBND TPHCM Nguyễn Văn Dũng.

Ông Trần Quốc Trung, Bí thư Đảng ủy phường Bình Trưng, phát biểu tại đại hội (Ảnh: Trịnh Nguyễn).

Ông Huỳnh Đảm, nguyên Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam; ông Nguyễn Hữu Hiệp, nguyên Bí thư Thành ủy TP Thủ Đức cũng tham dự đại hội.

Đại hội đã ra mắt Ban chấp hành Đảng bộ phường Bình Trưng nhiệm kỳ 2025-2030 gồm 31 ủy viên. Trong đó, ông Trần Quốc Trung được chỉ định làm Bí thư Đảng ủy phường.

Phát biểu tại đại hội, ông Trần Quốc Trung, Bí thư Đảng ủy phường Bình Trưng, cho biết, đại hội Đảng bộ là dịp để tổng kết, đánh giá kết quả hoạt động trong nhiệm kỳ vừa qua và xác định phương hướng, mục tiêu, nhiệm vụ trong nhiệm kỳ 2025-2030.

Đại hội cũng là dịp để toàn thể cán bộ, nhân dân trên địa bàn phường đóng góp ý kiến xây dựng các văn kiện quan trọng của Trung ương, Thành ủy TPHCM và của Đại hội đại biểu phường.

Ông Trần Quốc Trung được chỉ định làm Bí thư Đảng ủy phường Bình Trưng nhiệm kỳ 2025-2030 (Ảnh: Trịnh Nguyễn).

Phường Bình Trưng được thành lập trên cơ sở sáp nhập phường Bình Trưng Đông, phường Bình Trưng Tây và một phần phường An Phú (TP Thủ Đức cũ). Phường mới có diện tích 14,82km2, dân số khoảng 121.000 người.

Trên địa bàn phường có các trục giao thông trọng điểm của thành phố như cao tốc TPHCM - Long Thành - Dầu Giây, đường Võ Chí Công, đường Mai Chí Thọ, đường Nguyễn Duy Trinh...