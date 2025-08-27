Phát triển xã địa đầu cực Nam Tổ quốc trở thành đô thị sinh thái, hiện đại

Trong 2 ngày 26-27/8, Đảng bộ xã Đất Mũi (tỉnh Cà Mau) đã tổ chức Đại hội đại biểu lần thứ I, nhiệm kỳ 2025-2030.

Xã Đất Mũi được thành lập trên cơ sở hợp nhất xã Đất Mũi, xã Viên An và một phần xã Tân Ân (cụm đảo Hòn Khoai) của huyện Ngọc Hiển, tỉnh Cà Mau cũ, với diện tích hơn 271km2, dân số 33.200 người.

Đây là xã nằm ở địa đầu cực Nam của Tổ quốc. Đất Mũi cũng là xã có diện tích lớn nhất trong 64 xã, phường của tỉnh Cà Mau hiện nay.

Ông Lâm Văn Bi, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Cà Mau, phát biểu tại Đại hội Đảng bộ xã Đất Mũi (Ảnh: H.L).

Báo cáo chính trị của Đảng bộ xã Đất Mũi cho thấy, nhiệm kỳ qua, xã đã đạt được những kết quả khá toàn diện trên tất cả các lĩnh vực.

Trong đó, cơ cấu kinh tế chuyển dịch đúng hướng, phát triển ổn định; kinh tế du lịch phát triển nhanh, trở thành ngành kinh tế quan trọng của xã; hoàn thành mục tiêu được công nhận xã nông thôn mới; an sinh xã hội được đảm bảo; quốc phòng, an ninh được giữ vững ổn định.

Tuy nhiên, xã vẫn còn những hạn chế, yếu kém nhất định, như: Phát triển kinh tế biển, ven biển, du lịch, thủy sản, lâm nghiệp chưa tương xứng với tiềm năng, lợi thế; thương mại, dịch vụ phát triển với quy mô nhỏ; ứng dụng khoa học, kỹ thuật, công nghệ vào sản xuất còn hạn chế;…

Báo cáo chính trị của Đảng bộ xã Đất Mũi cũng nêu rõ, sau hợp nhất, xã có không gian rộng với nhiều dư địa phát triển, cơ hội lớn để bứt phá, nhất là khi hình thành các dự án trọng điểm (tuyến cao tốc Cà Mau - Đất Mũi, tuyến giao thông ra đảo Hòn Khoai, cảng tổng hợp lưỡng dụng Hòn Khoai,…).

Bên cạnh đó, xã có tiềm năng phát triển dịch vụ logistics, hậu cần nghề cá, đô thị ven biển... gắn với phát triển du lịch; hình thành không gian mới phát triển kết nối, tạo động lực mạnh mẽ đáp ứng yêu cầu phát triển trở thành đô thị hiện đại, sinh thái.

Cột mốc tọa độ quốc gia tại vùng cực Nam của Tổ quốc (Ảnh: Huỳnh Hải).

Nhiệm kỳ 2025-2030, Đảng bộ xã Đất Mũi đặt ra một số mục tiêu: tốc độ tăng tổng thu ngân sách nhà nước trên địa bàn bình quân hằng năm từ 10%/năm; thu nhập bình quân đầu người đến năm 2030 là 125 triệu đồng/người/năm; thu hút trên 2,5 triệu lượt khách tham quan, trải nghiệm du lịch;…

Đảng bộ xã cũng đưa ra 3 nhiệm vụ trọng tâm, 3 khâu đột phá, 4 nhóm giải pháp để thực hiện các mục tiêu, đưa xã Đất Mũi trở thành đô thị hiện đại, sinh thái, phát triển bền vững gắn với bảo đảm quốc phòng, an ninh.

Phát biểu tại đại hội, ông Lâm Văn Bi, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Cà Mau, đánh giá cao những kết quả quan trọng mà xã Đất Mũi đạt được trong nhiệm kỳ qua, tạo tiền đề cho bước phát triển mới trong thời gian tới.

“Xã Đất Mũi sau hợp nhất có quy mô diện tích tự nhiên lớn nhất của tỉnh, có điều kiện không gian phát triển và địa lý rất đặc biệt; hệ sinh thái vùng rừng ngập mặn đặc trưng trên cả nước có 3 mặt giáp biển; vùng Đất Mũi là nơi địa đầu cực Nam thiêng liêng của Tổ quốc; định hướng phát triển vùng Đất Mũi thành “lục địa cực Nam” của Tổ quốc,…”, ông Bi khái quát những nét đặc biệt của xã Đất Mũi.

Đường về Đất Mũi (Ảnh: Huỳnh Hải).

Thời gian tới, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Cà Mau Lâm Văn Bi đề nghị xã tập trung giải quyết các vấn đề khó khăn, vướng mắc về đất đai, hạ tầng; quan tâm thực hiện tốt quản lý, bảo vệ rừng, phát triển giá trị sinh thái, vùng đất, con người Đất Mũi để quảng bá, giới thiệu với bạn bè trong và ngoài nước.

Xã tiếp tục quan tâm công tác xây dựng Đảng, hệ thống chính trị, đào tạo nguồn nhân lực, đột phá khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo, chuyển đổi số,…

Với tinh thần “tâm huyết, trách nhiệm, dấn thân, nỗ lực…”, ông Bi mong muốn xã Đất Mũi sẽ vượt qua những khó khăn, phấn đấu hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao.