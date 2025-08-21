Phát hiện thi thể không nguyên vẹn nổi trên biển

Ngày 21/8, UBND xã Đất Mũi (tỉnh Cà Mau) cho biết lực lượng chức năng đang xác minh việc một thi thể được người dân phát hiện nổi trên biển.

Trước đó, khoảng 17h ngày 20/8, người dân ở xã Đất Mũi đi đặt lú (dụng cụ đánh bắt thủy sản) ngoài biển. Trên đường vào bờ, họ phát hiện một thi thể không còn nguyên vẹn nổi trên biển, đang trong giai đoạn phân hủy.

Thời điểm phát hiện, thi thể mặc áo thun màu xám ngắn tay, quần thun màu cam, có số 69.

Sau khi nhận tin báo của người dân, lực lượng chức năng địa phương đến hiện trường để đưa thi thể vào bờ. Qua kiểm tra bước đầu, thi thể là nam giới, chưa xác định được độ tuổi, danh tính (không có giấy tờ tùy thân).

Lực lượng công an đã khám nghiệm tử thi và tiếp tục làm rõ vụ việc.