Phải rèn luyện thể lực, giữ sức khỏe thật tốt cho lễ diễu binh dịp 2/9

Sáng 7/8, Thượng tướng Trương Thiên Tô, Phó Chủ nhiệm Tổng cục Chính trị Quân đội nhân dân (QĐND) Việt Nam đến kiểm tra, động viên các lực lượng tham gia diễu binh, diễu hành phục vụ dịp Quốc khánh 2/9 tại Đại học Quốc gia Hà Nội và Làng Văn hóa - Du lịch các dân tộc Việt Nam.

Tại buổi kiểm tra, Thượng tướng Trương Thiên Tô gửi lời thăm hỏi, tình cảm thân thiết và những lời chúc tốt đẹp nhất đến các lực lượng đang vượt mọi khó khăn, ngày đêm luyện tập cho nhiệm vụ sắp tới.

Thượng tướng Trương Thiên Tô thăm hỏi, động viên các quân nhân tham gia luyện tập (Ảnh: Phạm Duy).

Phó Chủ nhiệm Tổng cục Chính trị QĐND Việt Nam khẳng định diễu binh, diễu hành không chỉ là hoạt động chính trị - xã hội có ý nghĩa đặc biệt sâu sắc, mà còn là dịp khẳng định tầm vóc thời đại của Cách mạng tháng Tám và Quốc khánh 2/9; sự phát triển lớn mạnh, chính quy, hiện đại của Lực lượng vũ trang nhân dân Việt Nam anh hùng.

Trực tiếp theo dõi các lực lượng luyện tập, Thượng tướng Trương Thiên Tô đánh giá cao và biểu dương tinh thần trách nhiệm, quyết tâm cao của các cán bộ, chiến sĩ trong 4 tháng huấn luyện với cường độ cao vừa qua, với mục tiêu “đúng, đều, mạnh, đẹp và thống nhất”.

Thời gian qua, các khối đã vượt mọi khó khăn, ngày đêm luyện tập cho nhiệm vụ diễu binh, diễu hành sắp tới (Ảnh: Phạm Duy).

Chỉ còn 26 ngày nữa sẽ diễn ra lễ diễu binh, diễu hành trên cơ sở rút kinh nghiệm luyện tập hàng ngày, hàng tuần, các khối cần tiếp tục hoàn thiện kỹ năng động tác cá nhân, nâng cao chất lượng phối hợp, hiệp đồng trong từng hàng, từng khối và cả đội hình diễu binh, diễu hành.

Đồng thời, các khối cần phải rèn luyện thể lực và giữ gìn sức khỏe thật tốt, chuẩn bị chu đáo về mọi mặt, giữ vững khí thế thi đua sôi nổi, nâng cao tinh thần trách nhiệm, lòng tự hào và danh dự của người lính được vinh dự tham gia diễu binh, diễu hành.

Đông đảo người dân theo dõi các lực lượng luyện tập (Ảnh: Phạm Duy).

Thượng tướng Trương Thiên Tô tin tưởng cuộc diễu binh, diễu hành sắp tới sẽ thành công rực rỡ, để lại dấu ấn sâu đậm trong lòng nhân dân và bạn bè quốc tế.

Thời gian qua, các đơn vị tích cực, khẩn trương tổ chức huấn luyện, luyện tập nghiêm túc, bảo đảm đúng kế hoạch. Khắc phục những khó khăn về thời tiết, ăn ở và cường độ huấn luyện cao, cán bộ, chiến sĩ chấp hành nghiêm kỷ luật, miệt mài luyện tập nhuần nhuyễn, thuần thục các động tác điều lệnh theo nhiệm vụ của từng khối, từng lực lượng.

Cùng với đó, các đơn vị đã làm tốt công tác quán triệt, giáo dục nhiệm vụ đến 100% cán bộ, chiến sĩ trong khối đội ngũ, nâng cao nhận thức, trách nhiệm, ý chí quyết tâm cao, sẵn sàng nhận và hoàn thành tốt nhiệm vụ diễu binh, diễu hành được giao.

Lễ diễu binh, diễu hành kỷ niệm 80 năm Cách mạng Tháng Tám thành công và Quốc khánh 2/9 diễn ra lúc 6h30 ngày 2/9, tại Quảng trường Ba Đình và một số tuyến đường trung tâm Hà Nội.

Lễ diễu binh năm nay có sự tham gia của khối xe pháo quân sự trên đường duyệt sau 40 năm kể từ Quốc khánh 2/9/1985. Lực lượng diễu binh trên bộ của Quân đội và Công an gồm 43 khối đi, 18 khối đứng với hơn 15.600 quân nhân.