Ông Trần Thanh Mẫn: Năm 2023 chúng ta làm tốt rồi năm 2024 phải tốt hơn nữa

Tiếp tục lịch trình thăm, chúc Tết, sáng 23/1, Đoàn công tác Trung ương do Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Chủ tịch Thường trực Quốc hội Trần Thanh Mẫn dẫn đầu đến thăm công nhân, người lao động tại Khu công nghiệp Tân Phú Thạnh (huyện Châu Thành A, Hậu Giang).

Chăm lo tốt đời sống của công nhân

Phát biểu tại sự kiện, Phó Chủ tịch Thường trực Quốc hội Trần Thanh Mẫn biểu dương thành tích của Liên đoàn Lao động tỉnh Hậu Giang trong năm 2023 vì có nhiều hoạt động thiết thực, hiệu quả chăm lo đời sống công nhân trong điều kiện đất nước còn khó khăn.

Phó Chủ tịch Thường trực Quốc hội Trần Thanh Mẫn (Ảnh: Bảo Kỳ).

Theo ông Trần Thanh Mẫn, năm 2023, Tổng liên đoàn Lao động Việt Nam đã vận động được 6.000 tỷ đồng để phát quà cho hơn 8 triệu lượt công đoàn, năm 2024 này, công đoàn tiếp tục vận động được 8.000 tỷ đồng để phát quà cho hơn 10 triệu lao động, công đoàn trên cả nước.

"Năm nay, số lượng có tăng hơn, chính vì thế phần quà của Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam đều gửi đến 63 tỉnh, thành phố, các đồng chí lãnh đạo Đảng, Nhà nước đi trao tận tay cho công nhân.

Tôi nghĩ rằng 170 công nhân có mặt hôm nay là đại diện cho hàng nghìn công nhân có hoàn cảnh khó khăn để nhận những phần quà của Đảng, Nhà nước, của Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam", Phó Chủ tịch Thường trực Quốc hội chia sẻ.

Song với niềm vui của công nhân, dịp này, Phó Chủ tịch Thường trực Quốc hội Trần Thanh Mẫn cũng thông tin về tình hình kinh tế đất nước. Theo ông Trần Thanh Mẫn, đất nước chúng ta đảm bảo tăng trưởng ổn định kinh tế vĩ mô, kiềm chế được lạm phát trong điều kiện khó khăn chung của thế giới, trong nước. Tăng trưởng của chúng ta đạt 5,05%, Hậu Giang đạt 12,27%, đứng thứ nhì cả nước, đứng thứ nhất của ĐBSCL liên tục 2 năm.

Về thu nhập bình quân đầu người của Hậu Giang đạt Thu nhập được 80,33 triệu đồng/người/năm, có một bức phá tăng lên so với các tỉnh trong vùng ĐBSCL. Về thu ngân sách, năm nay cả nước thu được khoảng 1,7 triệu nghìn tỷ đồng, Hậu Giang thu được hơn 6.500 tỷ đồng.

Tất cả những thành tựu này có được là nhờ sự lao động, sản xuất miệt mài ngày đêm của lực lượng công nhân cả nước, trong đó có lao động, công nhân của tỉnh Hậu Giang, đã góp phần cho xuất nhập khẩu đạt và vượt chỉ tiêu riêng về nông nghiệp, đạt khoảng 54 tỷ USD.

Về công tác giảm nghèo, tỷ lệ hộ nghèo cả nước còn 2,93%, Hậu Giang còn 4%. Mức nghèo của Hậu Giang cao hơn mức bình quân của cả nước. Ông hết sức thông cảm với tỉnh Hậu Giang là một tỉnh được chia tách 20 năm.

Khi mới thành lập tỉnh số hộ nghèo trên 25% mà bây giờ phấn đấu chỉ còn 4%, ông Trần Thanh Mẫn cho rằng đây là một sự phấn đấu nỗ lực rất lớn, bên cạnh đó tỉ lệ cận nghèo trên 3,5%. Như vậy, hộ nghèo và cận nghèo của Hậu Giang còn gần 8%.

Phó Chủ tịch Thường trực Quốc hội Trần Thanh Mẫn cùng Bí thư Tỉnh ủy Hậu Giang Nghiêm Xuân Thành trao quà Tết cho công nhân (Ảnh: Bảo Kỳ).

Nỗ lực phấn đấu để Hậu Giang tốt hơn nữa

Theo ông Mẫn, Hậu Giang trong 20 năm qua đã xây dựng gần 12.000 căn nhà đại đoàn kết, kỷ niệm 20 năm thành lập tỉnh phát động hoàn thành 1.400 căn nhà đại đoàn kết. Đến nay, có thể nói Hậu Giang cơ bản hoàn thành nhà đại đoàn kết cho người nghèo.

Ông biểu dương Hậu Giang đã đi đầu trong phong trào giáo dục, nâng cao trình độ học vấn, công tác chăm sóc sức khỏe nhân dân, công tác cải cách hành chính cũng đã có chỉ số hạng khá của cả nước.

Quan tâm tới phong trào đảm bảo an ninh trật tự, an toàn xã hội của tỉnh, chăm lo cho sự nghiệp quốc phòng an ninh, quan tâm công tác phòng chống tham nhũng, tiêu cực, xây dựng hệ thống chính trị...

Tại buổi trao quà, Phó Chủ tịch Thường trực Quốc hội Trần Thanh Mẫn đề nghị năm 2024, tỉnh Hậu Giang cần quyết tâm phấn đấu hoàn thành các chỉ tiêu sản xuất kinh doanh ở các công ty, xí nghiệp trong tỉnh, đặc biệt là Khu công nghiệp Tân Phú Thạnh để vượt qua những khó khăn, thách thức của tình hình thế giới, trong nước, quyết tâm tạo ra những sản phẩm tạo điều kiện cho Hậu Giang phát triển đi lên. Năm 2023 chúng ta đã làm tốt rồi thì năm 2024 phải tốt hơn nữa.

Ông Mẫn cũng mong rằng các ngành, các cấp của tỉnh Hậu Giang quan tâm giải quyết khó khăn từng người lao động, từng công nhân, làm sao thực hiện nếp sống mới, văn hóa, văn minh, không vướng vào tệ nạn xã hội. Thường xuyên gặp gỡ, tiếp xúc đối thoại với công nhân để lắng nghe tâm tư, nguyện vọng của công nhân nhằm tháo gỡ được các cơ chế, chính sách cho người lao động.

Phó Chủ tịch Thường Trực Quốc hội Trần Thanh Mẫn cùng lãnh đạo tỉnh Hậu Giang tại xã Thạnh Xuân (Ảnh: Bảo Kỳ).

Cùng ngày, đoàn công tác của Phó Chủ tịch Thường trực Quốc hội Trần Thanh Mẫn tiếp tục đến thăm, chúc Tết và trao quà cho người có công, gia đình chính sách, hộ nghèo, hộ có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn tại xã Thạnh Xuân, huyện Châu Thành A, Hậu Giang.