Ô tô tông vào dải phân cách rồi lật ngửa ở TPHCM

Sáng 28/8, cơ quan chức năng đang làm rõ nguyên nhân vụ ô tô 4 chỗ tông dải phân cách, lật ngửa trên đường Lê Đức Anh (quốc lộ 1 cũ).

Ô tô 4 chỗ lật "phơi bụng" trên đường Lê Đức Anh (Ảnh: Người dân cung cấp).

Hơn 7h cùng ngày, tài xế lái ô tô 4 chỗ biển số 51H-864.xx chạy trên đường Lê Đức Anh, hướng vòng xoay An Lạc đi ngã tư An Sương. Khi đến gần cầu Bình Thuận, phương tiện này bất ngờ tông vào dải phân cách cứng, húc gãy biển báo rồi lật ngửa giữa đường. Vụ việc may mắn không có người bị thương.

Nhận tin báo, Đội CSGT Phú Lâm thuộc Phòng CSGT TPHCM đã nhanh chóng có mặt tại hiện trường điều tiết giao thông, khắc phục sự cố.