Ô tô tải lật ngang trên đường ở TPHCM, xe cộ ùn ứ kéo dài

Sáng 24/8, Đội CSGT Bình Triệu thuộc Phòng CSGT TPHCM phối hợp với các đơn vị liên quan làm rõ nguyên nhân vụ tai nạn giữa hai xe tải trên đường Đỗ Mười.

Hai xe tải được di dời khỏi hiện trường (Ảnh: Xuân Đoàn).

Khoảng 8h cùng ngày, nam tài xế lái xe tải biển số 61E-017.xx chạy trên đường Đỗ Mười, hướng cầu vượt Linh Xuân đi ngã tư An Sương. Khi đến gần cầu vượt Gò Dưa (phường Tam Bình), phương tiện này bất ngờ tông vào đuôi xe tải biển số 50E-171.xx đang đậu phía trước do gặp sự cố.

Cú tông mạnh làm xe tải biển số 50E lao lên dải phân cách rồi lật ngang. May mắn, vụ việc không có thương vong.

Tại hiện trường, hai phương tiện bị hư hỏng nặng. Ảnh hưởng của vụ việc khiến dòng phương tiện ùn ứ kéo dài.

Nhận tin báo, Đội CSGT Bình Triệu đã nhanh chóng có mặt xử lý hiện trường, khắc phục sự cố. Đến hơn 11h, hai xe tải đã được di dời, giao thông khu vực thông thoáng.