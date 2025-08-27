Nước tràn bờ đê, hàng nghìn hộ dân bị ngập sâu trong lũ

Do ảnh hưởng hoàn lưu bão Kajiki (bão số 5), rạng sáng 27/8, trên địa bàn xã Kim Tân, tỉnh Thanh Hóa có mưa lớn, nước từ thượng nguồn đổ về làm sông Bưởi dâng cao. Đến 8h cùng ngày, mực nước đo tại trạm thủy văn Kim Tân là 12,8m, vượt báo động III tới 0,8m.

Nước lũ lên nhanh tràn qua 3km đê bao xã Thạch Định cũ, khiến hàng nghìn hộ dân bị ngập sâu. Nhiều tuyến đường giao thông bị nước lũ chia cắt, gây khó khăn cho công tác cứu hộ của các lực lượng và phương tiện. Trong ảnh, nước lũ ngập gần tới cổng nhà dân.

Phía bên trong khu dân cư, nhiều gia đình bị nước ngập đến nửa nhà.

Nước lũ lên nhanh, người dân chỉ kịp sơ tán người thân, kê tạm một số vật dụng cần thiết lên cao.

Ông Nguyễn Văn Quân (63 tuổi, xã Thạch Định cũ, nay là xã Kim Tân), cho biết khoảng 12h ngày 27/8, nước lũ lên nhanh bất ngờ. Gia đình ông chỉ kịp sơ tán người lên tầng 2, còn lại một số con gà ông kê cao chuồng trại phía trước cổng.

Đàn gà của một hộ dân bay lên nóc chuồng để tránh trú khỏi dòng nước lũ đang ngày một dâng cao.

Để tiếp tế lương thực cho nhau, người dân trong vùng ngập lụt dùng thuyền di chuyển.

Cây xăng dọc tuyến đường liên xã bị ngập đến gần một nửa.

Bên trong một phòng ngủ của hộ dân xã Kim Tân bị ngập nước. Gia đình chỉ kịp đưa két sắt lên cao bảo quản.

Một cỗ máy phát được người dân kịp treo lên cao khi nước lũ đổ về. Tuyến đường chính tại xã Thạch Định cũ bị ngập sâu hơn 2m.

Toàn xã Thạch Định cũ chỉ còn một gò đất cao là trụ sở xã và trường học, trạm y tế không bị ngập. Nhiều hộ dân tìm đến đây để tránh trú, đợi nước lũ rút rồi trở về nhà.

Khu sân cạnh trụ sở UBND xã Thạch Định cũ tạm thời được người dân trưng dụng làm nơi nhốt gia súc.

Theo lãnh đạo UBND xã Kim Tân, tính đến cuối giờ chiều 27/8, trên địa bàn có hơn 1.500 hộ bị ngập, hơn 5.000 dân phải sơ tán. Trong đó, riêng xã Thạch Định cũ (nằm trong khu vực đê bao) có gần 700 hộ với hơn 2.800 nhân khẩu bị ảnh hưởng phải sơ tán.

Chính quyền địa phương cùng lực lượng chức năng đang khẩn trương sử dụng xuồng máy, mô tô nước để vận chuyển lương thực tiếp tế đến người dân vùng ngập lụt.