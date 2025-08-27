Nước tràn bờ đê, hàng nghìn hộ dân bị ngập sâu trong lũ
(Dân trí) - Lũ từ trên thượng nguồn đổ về khiến nước sông Bưởi qua xã Kim Tân, tỉnh Thanh Hóa vượt mức báo động 3. Trưa nay, nước lũ tràn qua đê bao sông Bưởi, gây ngập lụt hơn 1.500 hộ dân trên địa bàn.
Do ảnh hưởng hoàn lưu bão Kajiki (bão số 5), rạng sáng 27/8, trên địa bàn xã Kim Tân, tỉnh Thanh Hóa có mưa lớn, nước từ thượng nguồn đổ về làm sông Bưởi dâng cao. Đến 8h cùng ngày, mực nước đo tại trạm thủy văn Kim Tân là 12,8m, vượt báo động III tới 0,8m.
Nước lũ lên nhanh tràn qua 3km đê bao xã Thạch Định cũ, khiến hàng nghìn hộ dân bị ngập sâu. Nhiều tuyến đường giao thông bị nước lũ chia cắt, gây khó khăn cho công tác cứu hộ của các lực lượng và phương tiện. Trong ảnh, nước lũ ngập gần tới cổng nhà dân.
Phía bên trong khu dân cư, nhiều gia đình bị nước ngập đến nửa nhà.
Nước lũ lên nhanh, người dân chỉ kịp sơ tán người thân, kê tạm một số vật dụng cần thiết lên cao.
Ông Nguyễn Văn Quân (63 tuổi, xã Thạch Định cũ, nay là xã Kim Tân), cho biết khoảng 12h ngày 27/8, nước lũ lên nhanh bất ngờ. Gia đình ông chỉ kịp sơ tán người lên tầng 2, còn lại một số con gà ông kê cao chuồng trại phía trước cổng.
Đàn gà của một hộ dân bay lên nóc chuồng để tránh trú khỏi dòng nước lũ đang ngày một dâng cao.
Để tiếp tế lương thực cho nhau, người dân trong vùng ngập lụt dùng thuyền di chuyển.
Cây xăng dọc tuyến đường liên xã bị ngập đến gần một nửa.
Bên trong một phòng ngủ của hộ dân xã Kim Tân bị ngập nước. Gia đình chỉ kịp đưa két sắt lên cao bảo quản.
Một cỗ máy phát được người dân kịp treo lên cao khi nước lũ đổ về. Tuyến đường chính tại xã Thạch Định cũ bị ngập sâu hơn 2m.
Toàn xã Thạch Định cũ chỉ còn một gò đất cao là trụ sở xã và trường học, trạm y tế không bị ngập. Nhiều hộ dân tìm đến đây để tránh trú, đợi nước lũ rút rồi trở về nhà.
Khu sân cạnh trụ sở UBND xã Thạch Định cũ tạm thời được người dân trưng dụng làm nơi nhốt gia súc.
Theo lãnh đạo UBND xã Kim Tân, tính đến cuối giờ chiều 27/8, trên địa bàn có hơn 1.500 hộ bị ngập, hơn 5.000 dân phải sơ tán. Trong đó, riêng xã Thạch Định cũ (nằm trong khu vực đê bao) có gần 700 hộ với hơn 2.800 nhân khẩu bị ảnh hưởng phải sơ tán.
Chính quyền địa phương cùng lực lượng chức năng đang khẩn trương sử dụng xuồng máy, mô tô nước để vận chuyển lương thực tiếp tế đến người dân vùng ngập lụt.
Nước sông Mã dâng cao gây ngập lụt, hơn 2.000 hộ dân phải di dời
Chiều 27/8, ông Phạm Đức Toàn, Chủ tịch UBND phường Hàm Rồng, tỉnh Thanh Hóa xác nhận do ảnh hưởng mưa lớn bởi hoàn lưu cơn bão Kajiki (bão số 5), toàn bộ 2.035 hộ dân với 7.231 nhân khẩu trên địa bàn phường này bị ngập sâu đã được di dời đến nơi an toàn.
Ông Toàn cho biết 7 phố nằm ngoài đê sông Mã (phố 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10) là những khu vực chịu ảnh hưởng nặng nề nhất, với mực nước ngập có nơi lên đến hơn 2m.
Theo lý giải của ông Toàn, địa hình thấp trũng của các khu phố ven sông là nguyên nhân chính khiến khu vực này thường xuyên bị ngập lụt mỗi khi có mưa lớn kết hợp lũ đầu nguồn.
Bà Lê Thị Tuyến (65 tuổi), cư dân Phố 4, cho biết mực nước lũ năm nay thấp hơn so với trận lụt lịch sử năm 2017 nhưng vẫn cao hơn nhiều so với các năm bình thường.
"Hiện tại mực nước đã rút chậm, nhưng nhiều nhà phía sát sông vẫn ngập sâu", bà Tuyến chia sẻ. Bà cũng cho biết thêm, nhờ kinh nghiệm ứng phó lũ lụt, nhiều hộ dân đã chủ động xây móng nhà cao, chuẩn bị sẵn nước, thực phẩm và kê cao tài sản, giúp tránh được những tình huống xấu.
Chị Dương Thị Hiền (1979), ở Phố 4, may mắn hơn khi nhà chị mới xây với móng cao, nên nước chỉ ngập đến đầu gối. "Nhiều nhà phía trong ngập sâu lút đầu", chị Hiền nói.
Ông Dương Thanh Linh, Bí thư Chi bộ phố 8, thông tin khu vực phố ông có nơi ngập sâu tới 3m, ảnh hưởng đến hơn 300 hộ dân.
Theo ông Linh, ngay từ khi UBND phường triển khai ứng phó khẩn cấp với bão số 5, các tổ công tác đã túc trực 24/24h để hỗ trợ người dân.
"Các tổ công tác của phố cùng chính quyền địa phương đã đến từng nhà vận động, hỗ trợ di dời người già, trẻ em, tài sản đến nơi an toàn phía trong đê hoặc các nhà cao tầng, kiên quyết không để người dân ở lại nhà khi nước lũ ngập sâu", ông Linh nhấn mạnh.
Trước tình hình lũ lên cao, UBND phường Hàm Rồng liên tục cập nhật thông tin, diễn biến lũ và khuyến cáo người dân nâng cao cảnh giác, ưu tiên bảo vệ tính mạng. Địa phương cũng đã huy động toàn bộ nhân lực, nguồn lực và phương tiện để hỗ trợ người dân.
"Từ ngày 26/8 đến nay, xã đã huy động 100% quân số trực 24/24h hỗ trợ người dân. Các tổ công tác được lập ngay tại ngõ ra vào khu dân cư để theo dõi, nắm tình hình và triển khai hỗ trợ kịp thời cho người dân khi cần thiết", ông Linh chia sẻ thêm.