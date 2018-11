Niêm yết đường dây nóng của công an trên xe taxi, quán karaoke

Hà Tĩnh:

Thực hiện Quy chế Phối hợp giữa Công an thành phố Hà Tĩnh với các doanh nghiệp kinh doanh vận tải bằng xe taxi trên địa bàn, đơn vị này đã phối hợp với các doanh nghiệp kinh doanh vận tải bằng xe taxi trên địa bàn thành phố triển khai niêm yết đường dây nóng lên các phương tiện taxi.

Công an niêm yết đường dây nóng lên các hãng taxi trên địa bàn.

Bên cạnh đó, Công an thành phố Hà Tĩnh cũng đã triển khai niêm yết số đường dây nóng tại các địa điểm kinh doanh đông người như các khách sạn, quán karaoke... nhằm phục vụ nhu cầu báo tin tố giác tội phạm của khách hàng sử dụng các dịch vụ trên.

Đại úy Đoàn Thế Cường, Đội trưởng Đội tham mưu tổng hợp Công an thành phố Hà Tĩnh cho biết, thời gian qua, đơn vị đã tiến hành thông báo rộng rãi số điện thoại trực ban hình sự, đường dây nóng trên các phương tiện thông tin đại chúng để quần chúng nhân dân cung cấp nhiều tố giác, tin báo, thông tin vi phạm pháp luật, tình hình trật tự an toàn xã hội, trật tự an toàn giao thông…

Khách sạn, nhà hàng, quán karaoke...

... đều được niêm yết đường dây nóng để người dân thuận tiện cung cấp thông tin cho lực lượng chức năng.

Việc thông báo rộng rãi đường dây nóng trên đã tiếp nhận nhiều thông tin có giá trị phục vụ đấu tranh, phòng ngừa tội phạm, ổn định trật tự an toàn xã hội trên địa bàn.

“Tuy nhiên, với mong muốn đạt hiệu quả tốt nhất, chúng tôi đã triển khai phương án niêm yết đường dây nóng lên các xe taxi, nhà hàng, khách sạn, quán karaoke... giúp người dân sử dụng các dịch vụ an toàn, khi gặp vấn đề có thể báo cho lực lượng chức năng một cách thuận tiện, nhanh chóng” – Đại úy Cường nói.

Công an thành phố Hà Tĩnh đề nghị người dân trên địa bàn lưu ý phản ánh tình hình an ninh trật tự thông qua số điện thoại 069.292.8600 để đơn vị tiếp nhận và xử lý thông tin đạt hiệu quả cao nhất.

Tiến Hiệp