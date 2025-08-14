Nhơn Trạch cần lấy sân bay Long Thành làm lợi thế phát triển

Ngày 14/8, Đại hội đại biểu Đảng bộ xã Nhơn Trạch lần thứ I, nhiệm kỳ 2025-2030, diễn ra với sự tham dự của 200 đại biểu đại diện cho hơn 2.200 đảng viên trong toàn Đảng bộ xã. Ông Võ Tấn Đức, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh Đồng Nai, dự và chỉ đạo đại hội.

Xã Nhơn Trạch được thành lập trên cơ sở sáp nhập các xã Phú Thạnh, Long Tân, Phú Hội, Phước Thiền và thị trấn Hiệp Phước.

Trong nhiệm kỳ qua, cơ cấu kinh tế của xã Nhơn Trạch chuyển dịch đúng hướng, tăng tỷ trọng nhóm ngành công nghiệp, thương mại, dịch vụ. Địa bàn xã hiện có 5 khu công nghiệp, 1 khu tiểu thủ công nghiệp, tạo việc làm cho gần 11.000 lao động.

Ông Võ Tấn Đức phát biểu chỉ đạo tại Đại hội đại biểu Đảng bộ xã Nhơn Trạch (Ảnh: Hoàng Bình).

Phát biểu chỉ đạo tại đại hội, ông Võ Tấn Đức đề nghị xã Nhơn Trạch khẩn trương kiện toàn hệ thống chính trị, đội ngũ cán bộ đảm bảo đủ số lượng, chất lượng, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ mới, không để ùn tắc công việc.

Đồng thời, địa phương cần tập trung phát triển kinh tế - xã hội, nâng cao đời sống nhân dân; tiếp tục đổi mới mô hình tăng trưởng, lấy thương mại, dịch vụ là trung tâm của sự phát triển; đẩy mạnh chuyển đổi số, ứng dụng khoa học công nghệ vào sản xuất.

Chủ tịch UBND tỉnh Đồng Nai nhấn mạnh xã Nhơn Trạch cần khai thác và sử dụng hiệu quả tiềm năng, lợi thế, lấy sân bay Long Thành, các khu công nghiệp và tuyến đường sông làm động lực mới cho phát triển, đưa Nhơn Trạch sớm trở thành đô thị công nghiệp - đô thị sân bay.

Báo cáo chính trị tại đại hội ghi nhận trong nhiệm kỳ qua, với địa bàn trung tâm của huyện Nhơn Trạch cũ, xã Nhơn Trạch có rất nhiều công trình quan trọng được đầu tư xây dựng, đưa vào sử dụng, tạo diện mạo mới và thúc đẩy kinh tế như tuyến đường 319 nối dài đến cao tốc TPHCM - Long Thành - Dầu Giây, Khu tái định cư Phú Hội, Khu dân cư Swanbay…

Đường giao thông nông thôn cũng được đầu tư, nâng cấp 53 tuyến với kinh phí hơn 29 tỷ đồng, tạo sự đột phá, phục vụ đời sống người dân

Trong nhiệm kỳ mới, Đảng bộ xã Nhơn Trạch quyết tâm tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng và hệ thống chính trị tinh gọn, hiệu lực, hiệu quả; phát huy sức mạnh đoàn kết, huy động các nguồn lực, lợi thế xây dựng Nhơn Trạch vươn tầm cao mới, trở thành đô thị công nghiệp - đô thị vệ tinh sân bay Long Thành.