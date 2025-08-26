Người và xe "bơi" trong dòng nước ngập sâu ở Hà Nội

Do ảnh hưởng bão Kajiki (bão số 5) và hoàn lưu bão, Hà Nội có mưa lớn kéo dài suốt đêm qua tới sáng ngày 26/8 khiến nhiều tuyến đường, phố ngập sâu.

Theo ghi nhận của phóng viên Dân trí trong sáng nay, do mưa ngập nhiều tuyến đường nên người dân di chuyển khó khăn, sinh hoạt bị đảo lộn.

Người lớn đi làm, trẻ em đến trường học vất vả di chuyển qua những điểm ngập nước (Ảnh: Nguyễn Sơn).

Hai chiến sĩ cảnh sát trực ở một ngân hàng trên đường Lê Trọng Tấn đã tích cực hỗ trợ, đưa một số chị em nhân viên qua khu vực ngập sâu (Ảnh: Thành Đông).

Anh Văn Lợi (Hoài Đức) sáng nay đi giao thịt lợn cho nhà hàng, khi về qua ngã tư Lê Trọng Tấn gặp đoạn đường ngập sâu quá bánh xe máy. Nước tràn vào khiến xe bị chết máy, anh buộc phải xuống lội nước, dắt qua điểm ngập (Ảnh: Thành Đông).

Đại lộ Thăng Long đoạn qua Tây Mỗ ngập nặng từ 0,7m đến 0,8m. Nhiều phương tiện chết máy nằm giữa đường. Một số người dân “chế” bè để di chuyển người và xe qua điểm ngập (Ảnh: Hải Long).

Hai thanh niên Hiện và Thức (xã An Khánh) mang theo một chiếc thuyền nhỏ bằng tôn ra khu vực ngập sâu để hỗ trợ người dân di chuyển qua đoạn nước cao (Ảnh: Thành Đông).

Anh Thức chia sẻ, mưa ngập thì ai cũng gặp khó khăn, đặc biệt là phụ nữ, người già và trẻ nhỏ, hy vọng chiếc thuyền nhỏ bé sẽ giúp ích được cho nhiều người (Ảnh: Thành Đông).

Đường Dương Đình Nghệ ngập sâu khiến nhiều phương tiện chết máy. Ngay lập tức, dịch vụ "cẩu xe máy" ra đời tại chỗ. Giá cho 1 chuyến "cẩu xe máy" là 100.000 đồng, gồm cả xe và người, đi qua đoạn ngập (Ảnh: Hải Nam).

Một người đàn ông ngồi trên xe buýt, ngán ngẩm nhìn mặt nước ngập sâu gần hết bánh xe (Ảnh: Thành Đông).

Đến 9h30, khu vực xung quanh KĐT Gleximco chưa có dấu hiệu rút nước, người dân phải dùng đủ mọi cách, bằng mọi thứ có sẵn như chậu, phao... để di chuyển đồ đạc, hàng hoá.

Người dân tại các khu nhà liền kề phải xoay đủ cách để ngăn nước tràn xuống hầm, từ việc dùng bao cát, ván gỗ, dựng tạm các tấm chắn, mong bảo vệ tài sản và phương tiện (Ảnh: Thành Đông).

Nhân viên tại Chi cục thuế cơ sở 2 trên đường Cao Bá Quát, hối hả di chuyển đồ đạc lên cao để tránh ướt tài liệu.

“Đây là trận ngập lớn nhất từ trước đến nay, mưa lớn lúc rạng sáng khiến nhiều đồ đạc ở cơ sở chìm trong nước”, nhân viên này chia sẻ (Ảnh: Nam Anh).

Khu vực phố Tạ Hiện - Lương Ngọc Quyến cũng ngập sâu trong sáng nay (Ảnh: Mạnh Quân).

Nhân viên khách sạn trong ngõ Hải Tượng đội mưa, lội nước mang hành lý cho khách ra phố bắt xe (Ảnh: Mạnh Quân).

Du khách nước ngoài lội qua điểm ngập nước ra phố lớn khi không thể gọi xe vào đón (Ảnh: Mạnh Quân).

Một gia đình người nước ngoài tỏ ra thích thú với trải nghiệm lội nước khi đến du lịch tại Hà Nội trong những ngày này (Ảnh: Mạnh Quân).