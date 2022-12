Người phụ nữ tử nạn khi đi lấy rong biển

Trưa 24/12, thông tin từ Ban Chỉ huy Biên phòng cửa khẩu cảng Vũng Áng - Sơn Dương (Bộ đội Biên phòng tỉnh Hà Tĩnh), sau nhiều nỗ lực, lực lượng chức năng đã tìm thấy thi thể chị C.T.H. (38 tuổi, trú tại xã Kỳ Lợi, thị xã Kỳ Anh, Hà Tĩnh) bị rơi xuống biển mất tích khi đi lấy rong biển.

Trước đó, vào chiều ngày 23/12, bà T.T.L. (54 tuổi, trú tại xã Kỳ Lợi, thị xã Kỳ Anh) và chị C.T.H. cùng một số người dân địa phương đi lấy rong biển tại khu vực gần bè nổi xã Kỳ Lợi.

Khu vực xảy ra sự việc (Ảnh: DQ).

Trong quá trình lấy rong biển, không may bà T.T.L. và chị C.T.H. bị trượt chân rơi xuống biển. Sau đó, bà T.T.L. may mắn bơi được vào bờ an toàn, còn chị C.T.H. bị sóng cuốn mất tích.

Ngay sau khi nhận được thông tin, Ban Chỉ huy Biên phòng cửa khẩu Cảng Vũng Áng - Sơn Dương, Hải đội 2 (thuộc Bộ đội Biên phòng tỉnh Hà Tĩnh), Cảng vụ Hàng hải Hà Tĩnh đã điều động hàng chục cán bộ, chiến sĩ cùng ca nô, tàu cứu hộ cứu nạn phối hợp với một số tàu cá của ngư dân địa phương tìm kiếm.

Tuy nhiên, do khu vực nạn nhân gặp nạn có vách đá trơn trượt, nước sâu, sóng lớn, gió mạnh,... công tác tìm kiếm gặp rất nhiều khó khăn.

Đến khoảng 20h tối cùng ngày, các lực lượng chức năng đã tìm thấy thi thể nạn nhân C.T.H.