Người đàn ông tự xưng "tao là VTV" định thông chốt kiểm dịch ở Hà Nội

Dân trí Công an huyện Gia Lâm (Hà Nội) đang làm rõ danh tính và hành vi của một người đàn ông tự xưng "tao là VTV, tiến sĩ" tại chốt kiểm dịch khu đô thị Đặng Xá vào đêm 15/8.

Người đàn ông không đeo khẩu trang, có biểu hiện say rượu định thông chốt kiểm dịch vào khu đô thị Đặng Xá (Gia Lâm, Hà Nội).

Ngày 16/8, trên mạng xã hội lan truyền clip một người đàn ông đi xe máy, không đội mũ bảo hiểm và không đeo khẩu trang, định vượt chốt kiểm dịch vào trong khu đô thị Đặng Xá, xã Đặng Xá (Gia Lâm, Hà Nội). Tuy nhiên khi đi qua chốt kiểm dịch, người này đã bị lực lượng chức năng giữ lại và yêu cầu kiểm tra giấy tờ.

Theo nội dung clip đăng tải, người đàn ông này sau đó đã có hành vi chống đối và xúc phạm lực lượng chức năng tại chốt kiểm dịch. Khi được mời vào chốt để làm việc, người này còn tự xưng "tao là VTV, tao là tiến sĩ đấy...". Chưa dừng lại ở đó, khi lực lượng chức năng yêu cầu anh này xuất trình giấy tờ liên quan, người đàn ông đã lấy một tập giấy tờ rồi ném xuống đất, rồi sau đó lên xe bỏ đi.

Người đàn ông có biểu hiện say rượu, không xuất trình được giấy tờ liên quan, định thông chốt kiểm dịch ở KĐT Đặng Xá.

Sáng 16/8, thông tin tới PV Dân trí, bà Nguyễn Thị Nam - Chủ tịch UBND xã Đặng Xá (Gia Lâm, Hà Nội) xác nhận thông tin trên và cho biết, sự việc xảy ra vào đêm hôm qua (15/8) tại khu vực chốt kiểm dịch thuộc khu đô thị Đặng Xá.

"Ngay sau khi nhận được thông tin về sự việc, lực lượng Công an xã Đặng Xá đã đưa người đàn ông kể trên về trụ sở công an xã để làm việc. Bước đầu xác định người này có biểu hiện say rượu, và khi làm việc với cơ quan chức năng thì không xuất trình được các giấy tờ liên quan. Hiện chúng tôi đang chờ báo cáo từ Công an huyện Gia Lâm về vụ việc", bà Nam nói.

Còn theo Thượng tá Phạm Văn Hậu - Trưởng Công an huyện Gia Lâm, hiện đơn vị đã nắm được sự việc và sẽ chỉ đạo xử lý nghiêm đối tượng kể trên tại chốt kiểm dịch ở khu đô thị Đặng Xá vào đêm qua 15/8.

Vụ việc đang được Công an huyện Gia Lâm tiếp tục điều tra, làm rõ.

Văn Yên