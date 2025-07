Người đàn ông sống nhờ phòng trọ rồi tử vong bất thường ở TPHCM

Ngày 3/7, Công an TPHCM phối hợp cùng Công an phường Thuận Giao (TP Thuận An, tỉnh Bình Dương cũ) điều tra nguyên nhân người đàn ông được phát hiện tử vong trong phòng trọ.

Xe cứu thương đưa thi thể nạn nhân về nhà xác (Ảnh: Xuân Đoàn).

Thông tin ban đầu, tối 2/7, anh L.T.Đ. (32 tuổi, quê Vĩnh Long) đi làm về phòng trọ trên đường N1 khu dân cư Thuận Giao, phường Thuận Giao và phát hiện anh H.V.Đ. (37 tuổi, quê Cần Thơ) nằm tử vong dưới nền nhà.

Nhận tin báo, công an đến hiện trường lấy lời khai nhân chứng, điều tra vụ việc.

Được biết anh L.T.Đ. và nạn nhân H.V.Đ. là bạn làm thợ hồ, phòng trọ nói trên được anh L.T.Đ. thuê ở cách đây khoảng 1 tháng. Hai ngày trước, nạn nhân đến xin ở chung và được đồng ý.

Sáng 2/7, anh L.T.Đ. đi làm còn nạn nhân ở nhà, đến tối, anh Đ. quay về và phát hiện vụ việc.