Người đàn ông nhận lại gần 500 triệu đồng chuyển khoản nhầm

Công an phường Hà Lầm (Quảng Ninh) cho biết vừa hỗ trợ thành công việc hoàn trả 499,9 triệu đồng chuyển nhầm giữa hai công dân.

Công an phường Hà Lầm hỗ trợ người dân nhận lại số tiền chuyển khoản nhầm (Ảnh: Công an cung cấp).

Theo công an, ngày 16/8, anh Trần Văn Quang (SN 1965, trú tại TPHCM) trong lúc giao dịch ngân hàng đã chuyển nhầm 499.999.999 đồng vào tài khoản của anh Nguyễn Đức Huy (SN 1985, trú tại phường Hà Lầm). Sau khi được ngân hàng hướng dẫn, anh Quang đã liên hệ công an phường để đề nghị giúp đỡ.

Tại buổi làm việc, anh Quang cung cấp đầy đủ giấy tờ chứng minh quyền sở hữu số tiền. Dưới sự chứng kiến của công an, anh Huy đồng ý hoàn trả toàn bộ ngay trong ngày.

Sự việc được giải quyết nhanh chóng, kịp thời, thể hiện tinh thần trách nhiệm và sự tận tâm của lực lượng công an cơ sở trong việc bảo vệ quyền lợi hợp pháp của người dân.