Người cầm đồng hồ Patek Philipp mất ở Phú Quốc trả lại sau 6 tháng cất giữ

Theo lãnh đạo Công an Kiên Giang, ngày 25/12/2022, chị M.T.T đi qua khu vực soi chiếu an ninh của Cảng hàng không Quốc tế Phú Quốc thì bị rơi đồng hồ Patek Philippe xuống kẽ con lăn (do túi xách của chị T. không có khóa).

Chiếc đồng hồ Patek Philippe của chị T. bị mất ở sân bay Phú Quốc cuối năm 2022 (Ảnh: CTV).

Hành khách đi kế tiếp chị T. nhặt được đồng hồ nhưng không biết ai làm rơi. Hơn nửa năm sau, ngày 1/6/2023, vị khách trên đã giao nộp đồng hồ cho cơ quan công an.

Ngày 17/6, Công an Phú Quốc đã bàn giao tài sản cho người thân của chị T., do vị khách trên đang ở nước ngoài.

Theo diễn biến sự việc, ngày cuối năm 2022, gia đình chị T. rời Phú Quốc để về TPHCM. Sau khi làm thủ tục, chị cùng chồng đến khu vực kiểm soát an ninh để vào khu vực chờ. Tại đây, chị để chiếc đồng hồ hiệu Patek Philippe vào túi xách của khách, sau đó đặt vào khay và đưa qua máy soi chiếu.

Hành khách đi qua cửa soi chiếu an ninh nhưng khi tới đầu bên kia, người này phát hiện chiếc đồng hồ hiệu Patek Philippe của mình đã không còn trong túi, kiểm tra các khay xung quanh cũng không có.

Sự việc sau đó được chị T. trình báo với công an sở tại. Khi nắm được sự việc, Ban Giám đốc Công an tỉnh Kiên Giang chỉ đạo Công an TP Phú Quốc phối hợp với các đơn vị chức năng Công an tỉnh, các cơ quan chức năng liên quan tiến hành xác minh, làm rõ, truy tìm tài sản, trả lại cho người bị mất.