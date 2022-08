Nghi án người đàn ông để xế hộp Audi A6 ở cầu Nhật Tân rồi nhảy cầu tự tử

Chiều 10/8, trao đổi với PV Dân trí, đại diện Công an quận Tây Hồ (Hà Nội) cho biết, Đội Điều tra Tổng hợp, Công an quận này đang điều tra, làm rõ nguyên nhân vụ việc khiến một người đàn ông rơi từ cầu Nhật Tân xuống bãi đất thuộc phường Phú Thượng tử vong.

"Khi nhận được tin báo, Đội phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ, công an quận đã cử cán bộ tới hiện trường song lúc này nạn nhân đã tử vong. Công an phường Phú Thượng cũng đã có mặt để giải quyết sự việc. Hiện Công an quận Tây Hồ đang thụ lý làm rõ nguyên nhân cái chết của người đàn ông này", vị đại diện nói.

Chiếc ô tô Audi A6 bên trong không có tài xế bị bỏ trên cầu Nhật Tân (Ảnh: L.H.)

Trước đó, vào chiều cùng ngày, nhiều người lưu thông trên cầu Nhật Tân (Hà Nội) phát hiện chiếc Audi A6 màu trắng đỗ ven đường. Tại hiện trường, phía trong xe không có tài xế. Ô tô này vẫn nổ máy, đỗ ở làn dành cho xe thô sơ hướng Tây Hồ - Đông Anh. Người dân sau đó phát hiện một người đàn ông tử vong dưới chân cầu nên đã trình báo cơ quan chức năng.

Sự việc khiến nhiều người hiếu kỳ dừng, đỗ phương tiện trên cầu Nhật Tân theo dõi khiến giao thông ùn cục bộ theo hướng đi Đông Anh.

Một số nhân chứng cho hay, tại hiện trường họ còn phát hiện một bức thư nghi là thư tuyệt mệnh của nam tài xế ô tô Audi.

Trao đổi thêm với PV Dân trí, đại diện Đội CSGT số 2 xác nhận sự việc trên và cho biết, sau khi nhận tin báo, lực lượng chức năng đã cử cán bộ tới để phân luồng, tránh ùn tắc giao thông.

Vụ việc đang được tiếp tục điều tra, làm rõ.