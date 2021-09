Ngành vận tải ô tô mang tính xã hội hóa cao, nguy cơ tham nhũng lớn

Cơ quan An ninh điều tra - Công an TP Hà Nội vừa khởi tố vụ án, khởi tố bị can, lệnh tạm giam đối với Hoàng Thị Thanh Nga - chuyên viên Vụ Vận tải, Tổng cục Đường bộ Việt Nam.