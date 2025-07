Nâng cao kỹ năng tham gia giao thông an toàn cho người dân

Sáng 2/7, tại Trung tâm Hội nghị Quốc tế (TP Hà Nội), Cục Cảnh sát giao thông (Bộ Công an) phối hợp cùng báo Dân trí tổ chức lễ phát động cuộc thi "Tìm hiểu pháp luật về trật tự, an toàn giao thông đường bộ".

Nâng cao những kỹ năng tham gia giao thông an toàn cho người dân

Đại tá Nguyễn Quang Nhật, Trưởng Phòng Hướng dẫn tuyên truyền, điều tra, giải quyết tai nạn giao thông, Cục Cảnh sát giao thông (CSGT), cho biết cùng với việc triển khai thi hành Luật Trật tự, an toàn giao thông đường bộ, mục tiêu hàng đầu của cuộc thi là nâng cao những kỹ năng để tham gia giao thông một cách an toàn cho người dân.

Theo ông Nhật, cách thức tổ chức cuộc thi theo hình thức trực tuyến, người dự thi sẽ thực hiện thi trắc nghiệm, 3 câu hỏi trắc nghiệm và giải đáp 4 tình huống.

Trong đó, có 2 tình huống vi phạm pháp luật về trật tự an toàn giao thông, 2 tình huống tai nạn giao thông trực tiếp bằng những clip rất sinh động, dễ hiểu và đồng thời người dự thi cũng phải trả lời câu hỏi đề ra những giải pháp để phòng ngừa những vi phạm và tai nạn giao thông đường bộ.

"Tôi nghĩ rằng từ những nhận thức đó sẽ giúp người tham gia giao thông tăng cường quan tâm pháp luật về trật tự an toàn giao thông, tăng cường hiểu biết và có thêm những kỹ năng tham gia giao thông một cách an toàn", ông Nhật nói.

Đại tá Nguyễn Quang Nhật, Trưởng Phòng Hướng dẫn tuyên truyền, điều tra, giải quyết tai nạn giao thông, Cục Cảnh sát giao thông (Ảnh: Hải Long).

Bên cạnh đó, ông Nhật cho rằng việc tổ chức cuộc thi bằng hình thức trực tuyến sẽ lan tỏa rộng rãi. Cục CSGT cũng phối hợp với Bộ Giáo dục và Đào tạo để tổ chức ở các trường đại học để các sinh viên nâng cao nhận thức và tham gia cuộc thi nhiều hơn.

Cùng với đó, Ban tổ chức cũng sẽ tổ chức truyền thông trên các nền tảng để lan tỏa cuộc thi đến toàn xã hội.

Đặc biệt, Ban tổ chức sẽ phối hợp với các công ty công nghệ về vận tải, từ đó lan tỏa đến người lao động, những người cộng tác với công ty như các shipper, những người vận chuyển của công ty để họ nhận thức và nắm rõ pháp luật về giao thông đường bộ một cách tốt nhất và để tham gia giao thông một cách an toàn nhất, theo ông Nhật.

Thể lệ và cách thức tổ chức cuộc thi mang tính ứng dụng cao, dễ tiếp cận

Chia sẻ tầm quan trọng và ý nghĩa của cuộc thi, bà Trịnh Thu Hà, Phó Chánh văn phòng Ủy ban An toàn giao thông quốc gia, cho biết cuộc thi là một hoạt động có ý nghĩa thiết thực, nhằm tăng cường hiệu quả công tác tuyên truyền, phổ biến, nâng cao kiến thức và ý thức chấp hành pháp luật về trật tự an toàn giao thông đường bộ cho người dân, đặc biệt là thế hệ trẻ, thanh thiếu niên.

"Thể lệ và cách thức tổ chức cuộc thi mang tính ứng dụng cao, dễ tiếp cận. Tôi hy vọng cuộc thi sẽ là một kênh thông tin hiệu quả để người dân tìm hiểu, tự trang bị và cập nhật kiến thức về những quy định pháp luật mới, hiện hành để từ đó thực hiện và chấp hành đúng nhằm góp phần xây dựng một môi trường giao thông văn minh, an toàn", bà Hà nói.

Bà Trịnh Thu Hà, Phó Chánh văn phòng Ủy ban An toàn giao thông quốc gia, tại lễ phát động cuộc thi (Ảnh: Thành Đông).

Nhằm đảm bảo tính thiết thực, hiệu quả và khách quan của cuộc thi, thông tin về cuộc thi được lan tỏa rộng rãi trên các kênh thông tin, bà Hà cho biết Ủy ban An toàn giao thông quốc gia sẽ thông báo tới các cơ quan thành viên và Ban An toàn giao thông các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương đề nghị tuyên truyền, vận động người dân tích cực tham gia cuộc thi.

Còn bà Nguyễn Thị Thanh Thủy, Chánh Văn phòng Ban An toàn giao thông TP Hà Nội, đánh giá cuộc thi là một trong những hình thức tuyên truyền, phổ biến pháp luật hiệu quả, có ý nghĩa quan trọng trong việc nâng cao nhận thức, kiến thức pháp luật về trật tự an toàn giao thông, đưa Luật Trật tự, an toàn giao thông đường bộ vào cuộc sống.

Bà Nguyễn Thị Thanh Thủy, Chánh Văn phòng Ban An toàn giao thông TP Hà Nội (Ảnh: Thành Đông).

Bà Thủy nhấn mạnh cuộc thi cũng góp phần xây dựng văn hóa giao thông an toàn, văn minh, thân thiện. Thông qua cuộc thi sẽ tìm ra được các giải pháp, hiến kế đầy tâm huyết trách nhiệm của người dân trong việc tìm ra các giải pháp góp phần giảm tai nạn giao thông, giảm ùn tắc giao thông.

Hình thức giáo dục pháp luật linh hoạt, gần gũi, hiệu quả

Đến tham dự chương trình, bạn Nguyễn Đoàn Bảo Ngọc, sinh viên năm 4 Trường Đại học Ngoại thương, cho biết cuộc thi là một hình thức giáo dục pháp luật linh hoạt và gần gũi, góp phần xây dựng văn hóa giao thông trong cộng đồng, đặc biệt trong giới trẻ - lực lượng sẽ trở thành những công dân nòng cốt của xã hội trong tương lai.

"Là một sinh viên, em thấy cuộc thi mang ý nghĩa rất thiết thực và kịp thời. Chương trình không chỉ giúp sinh viên, người trẻ hiểu rõ hơn về các quy định pháp luật giao thông mà còn tạo cơ hội để mỗi người trẻ nhìn nhận lại thói quen khi tham gia giao thông của chính mình", Bảo Ngọc chia sẻ.

Bạn Nguyễn Đoàn Bảo Ngọc, sinh viên năm 4 Trường Đại học Ngoại thương (Ảnh: Hải Long).

Nữ sinh viên tin rằng nếu mỗi người đều ý thức và chấp hành đúng luật giao thông thì xã hội có thể giảm thiểu nhiều vụ tai nạn giao thông, góp phần giữ gìn trật tự an toàn giao thông và xây dựng một xã hội văn minh, an toàn hơn.

"Em mong cuộc thi này và các chương trình như thế này sẽ tiếp tục được lan tỏa rộng rãi đến nhiều người dân, để người dân ý thức và tuân thủ quy định khi tham gia giao thông, góp phần giảm thiểu rủi ro và giữ gìn cuộc sống bình yên trên mỗi cung đường", Bảo Ngọc nói.

Bạn Phan Thị Diễm Quỳnh, sinh viên năm nhất Trường Quốc tế (Đại học Quốc gia Hà Nội), cho biết cuộc thi là hoạt động mang tính giáo dục, định hướng và truyền thông sâu rộng trong cộng đồng. Thông qua việc tổ chức bài bản, sinh động và gắn liền thực tiễn, chương trình đã góp phần nâng cao ý thức chấp hành pháp luật giao thông, từ đó giảm thiểu tối đa nguy cơ tai nạn, xây dựng môi trường giao thông an toàn, văn minh.

Diễm Quỳnh nhìn nhận ý nghĩa nổi bật của chương trình là giúp người dân, đặc biệt là học sinh, sinh viên và thanh niên tiếp cận kiến thức pháp luật một cách dễ hiểu, trực quan, thực tế và gần gũi.

"Thể lệ cuộc thi lồng ghép nội dung pháp luật vào các hình thức thi tìm hiểu, sân khấu hóa, tọa đàm hay phổ cập kiến thức pháp luật... là rất phù hợp. Cuộc thi tạo điều kiện để pháp luật không còn là những quy định khô cứng, mà trở thành hành trang thiết thực trong đời sống hàng ngày", Diễm Quỳnh chia sẻ.

Bạn Phan Thị Diễm Quỳnh, sinh viên năm nhất Trường Đại học Quốc tế, Đại học quốc gia Hà Nội (Ảnh: Hải Long).

Về mặt lâu dài, Diễm Quỳnh cho rằng đây là hoạt động có vai trò quan trọng trong việc xây dựng văn hóa giao thông, hình thành thói quen tuân thủ pháp luật từ sớm và bền vững. Không chỉ dừng lại ở việc tuyên truyền, chương trình còn khơi dậy tinh thần trách nhiệm công dân, góp phần thực hiện mục tiêu giảm tai nạn giao thông và nâng cao chất lượng sống của người dân.

"Là một sinh viên, tôi cảm nhận lễ phát động không chỉ là một sự kiện truyền thông, mà còn là một bước đi chiến lược trong công tác phổ biến, giáo dục pháp luật và bảo đảm trật tự an toàn giao thông trong giai đoạn hiện nay. Học luật để hiểu, hiểu để hành động, hành động để bảo vệ chính mình và xã hội", Diễm Quỳnh nói.