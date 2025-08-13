Nam thanh niên mất liên lạc với gia đình sau chuyến xe ôm ở TPHCM

Ngày 13/8, Công an phường Bình Tiên (TPHCM) phát thông báo tìm nam thanh niên mất liên lạc với người thân.

Trước đó, ngày 1/8, bà Trần Thị Vui (SN 1968, ngụ Cần Thơ) đến Công an phường Bình Tiên trình báo về việc anh Huỳnh Quốc Khánh (SN 1990, con trai bà Vui) mất liên lạc với gia đình.

Anh Khánh mất liên lạc với gia đình từ ngày 28/7 (Ảnh: người nhà cung cấp).

Chia sẻ với phóng viên Dân trí, bà Vui cho biết, Khánh từ quê lên TPHCM bán hàng ở chợ Kim Biên. Ngày 28/7, Khánh lên xe ôm công nghệ rời khỏi nhà trọ trên đường Mai Xuân Thưởng, phường Bình Tiên, sau đó mất liên lạc với gia đình.

"Bình thường vài ngày hai mẹ con lại gọi điện nói chuyện. Từ ngày con tôi mất liên lạc, ngày nào tôi cũng gọi điện nhưng Khánh đã khóa máy. Hiện gia đình tôi đang rất lo lắng", bà Vui nói.

Hình ảnh từ camera an ninh ghi lại, chiều 28/7, Khánh lên xe ôm công nghệ rời khỏi khu trọ. Thời điểm trên, Khánh mặc áo thun xanh, quần jean xanh và không mang theo hành lý.

Người dân có thông tin về Khánh, vui lòng liên hệ Công an phường Bình Tiên qua số điện thoại 028.3967.1001, hoặc gọi cho chị Vui qua số điện thoại 0357.897.363.