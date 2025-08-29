Nam thanh niên bị dây diều cắt lìa bàn tay phải ở TPHCM

Sáng 29/8, Công an xã Tân Vĩnh Lộc đang làm rõ nguyên nhân vụ nam thanh niên bị đứt lìa bàn tay phải trong lúc thả diều.

Trước đó, gần 19h ngày 28/8, Trạm Y tế xã Tân Vĩnh Lộc tiếp nhận một nam thanh niên bị đứt lìa bàn tay phải.

Công an có mặt tại hiện trường, nơi phát hiện bàn tay phải của nam thanh niên (Ảnh: Ánh Nguyệt).

Theo bệnh nhân, trong lúc thả diều, anh này không may vướng vào dây diều và bị đứt lìa bàn tay. Bệnh nhân được sơ cứu, cầm máu, rồi chuyển lên bệnh viện tuyến trên để điều trị.

Đến sáng nay (29/8), bàn tay của nạn nhân được tìm thấy gần giao lộ 6B - Lại Hùng Cường. Trên đường Lại Hùng Cường có một khu đất trống, nhiều người thường xuyên đến thả diều vào buổi chiều.

Trao đổi với phóng viên Dân trí, lãnh đạo UBND xã Tân Vĩnh Lộc xác nhận có sự việc trên, nguyên nhân ban đầu xuất phát từ việc nạn nhân thả diều trong khi trời có gió lớn.