Mưa to và dông, Nghệ An nguy cơ cao tiếp tục xảy ra lũ quét, sạt lở đất

Theo thông báo mới nhất của Văn phòng thường trực Ban Chỉ huy Phòng chống thiên tai - Tìm kiếm cứu nạn và Phòng thủ dân sự tỉnh Nghệ An, từ đêm 24/7 đến đêm 25/7, ở Nghệ An có mưa vừa, có nơi mưa to và dông. Tổng lượng mưa phổ biến 40-80mm, vùng núi có nơi trên 150mm.

Thời gian qua, nhiều xã miền núi phía Tây tỉnh Nghệ An đã phải gánh chịu hậu quả nặng nề do mưa lớn từ hoàn lưu bão số 3 gây lũ, ngập lụt, sạt lở đất, ảnh hưởng nghiêm trọng đến đời sống và sản xuất của nhân dân. Hiện nay các khu vực này tiếp tục đối mặt với nguy cơ cao xảy ra mưa lớn, lũ quét, sạt lở đất.

Các xã miền núi phía tây tỉnh Nghệ An tiếp tục đối mặt với nguy cơ lũ quét, sạt lở đất (Ảnh: Hoàng Lam).

Văn phòng thường trực Ban Chỉ huy Phòng chống thiên tai - Tìm kiếm cứu nạn và Phòng thủ dân sự đề nghị UBND phường, xã và các cơ quan, đơn vị liên quan tổ chức theo dõi chặt chẽ, dự báo, cảnh báo, thông tin kịp thời diễn biến mưa lũ để chủ động triển khai các biện pháp ứng phó.

Các địa phương, đơn vị chỉ đạo kiểm tra, rà soát, sẵn sàng phương án đảm bảo an toàn các hồ chứa và hạ du, đặc biệt là các hồ chứa thủy điện nhỏ, hồ thủy lợi xung yếu, hồ đầy nước; bố trí lực lượng thường trực để vận hành điều tiết và sẵn sàng xử lý các tình huống có thể xảy ra.

Lãnh đạo các xã kiên quyết di dời, sơ tán người, phương tiện và tài sản ra khỏi các khu vực nguy hiểm, nhất là khu vực có nguy cơ sạt lở đất, lũ ống, lũ quét, ngập lụt để bảo đảm an toàn về tính mạng, tài sản của người dân và tài sản của nhà nước.

Bên cạnh kiểm soát, hướng dẫn, phân luồng giao thông, nhất là qua các ngầm, tràn, khu vực ngập sâu, các địa phương tuyên truyền, hướng dẫn người dân kỹ năng bảo đảm an toàn, hạn chế rủi ro trong mưa lũ; nghiêm cấm người dân vớt củi, đánh bắt cá,... trên sông, suối, hạ lưu hồ đập khi đang có mưa lũ để tránh thiệt hại về người.

Người dân tâm lũ xã Tương Dương nhặt nhạnh tài sản bị vùi lấp trong bùn đất (Ảnh: Cổng thông tin xã Tương Dương).

Văn phòng thường trực Ban Chỉ huy Phòng chống thiên tai - Tìm kiếm cứu nạn và Phòng thủ dân sự tỉnh Nghệ An yêu cầu các địa phương tuyệt đối không để người dân có tư tưởng chủ quan trước, trong và sau mưa lũ đồng thời đặc biệt quan tâm, giám sát đối với người già, trẻ em, người khuyết tật sinh sống trong khu vực bị ảnh hưởng.

Theo thông tin từ xã Mường Xén và xã Tương Dương - 2 địa bàn bị ảnh hưởng nghiêm trọng do trận lũ tối 22/7, từ đêm 24 đến sáng 25/7, trên địa bàn xảy ra mưa lớn kéo dài, nước sông và khe suối dâng lên. Đến 8h ngày 25/7, mưa đã tạnh, tuy nhiên quốc lộ 7 vẫn chưa thông đến các địa phương này.

Thời điểm này, nước lũ đã rút, để lại một lượng đất đá khổng lồ và nhiều tài sản của người dân bị hư hỏng, vùi lấp trong bùn đất. Công tác dọn dẹp, khắc phục hậu quả mưa lũ đang gặp rất nhiều khó khăn do thiếu nhân lực, mất điện và nước.