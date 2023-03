Một điểm đen ở TPHCM xảy ra 160 vụ tai nạn giao thông trong năm

Cụ thể, năm 2022, đường Xô Viết Nghệ Tĩnh (từ Bạch Đằng đến Ngã 5 Đài Liệt Sỹ, quận Bình Thạnh) là điểm đen đã xảy ra nhiều vụ tai nạn giao thông nhất với 160 vụ.

Các điểm xảy ra nhiều vụ tai nạn giao thông tiếp theo là giao lộ Cộng Hòa - Hoàng Hoa Thám, đường Trường Chinh đoạn từ Âu Cơ đến Tân Kỳ Tân Quý (quận Tân Bình); đường Nguyễn Tất Thành (quận 4); giao lộ Đinh Bộ Lĩnh - Bạch Đằng (quận Bình Thạnh)...

Thông tin trên do Ban An toàn giao thông thành phố báo cáo tại Hội nghị tổng kết công tác đảm bảo trật tự, an toàn giao thông năm 2022; triển khai phương hướng, nhiệm vụ năm 2023 diễn ra sáng 22/3.

Kẹt xe trên đường Xô Viết Nghệ Tĩnh ngày 20/3 (Ảnh: Nam Anh).

Tại hội nghị, đại diện Ban An toàn giao thông quận Bình Thạnh, Thượng tá Trần Nguyễn Phương - Phó trưởng Phòng CSGT (PC08) Công an TPHCM, thông tin, năm 2022, tình hình trật tự an toàn giao thông trên địa bàn quận diễn biến phức tạp.

Tai nạn giao thông đường bộ (tính từ ít nghiêm trọng trở lên) xảy ra 32 vụ, làm chết 30 người, bị thương 5 người. So với cùng kỳ năm 2021, tăng 15 vụ, số người chết tăng 16 người.

Qua số liệu phân tích, nguyên nhân chủ yếu của các vụ tai nạn giao thông đến từ lái xe không chú ý quan sát, không làm chủ tay lái và có sử dụng rượu, bia. Đối tượng gây ra tai nạn hầu hết đến từ các địa phương ngoài quận Bình Thạnh.

"Điều này cho thấy ý thức tự giác chấp hành các quy định về bảo đảm an toàn giao thông của người tham gia giao thông còn rất hạn chế, dẫn đến hậu quả thiệt hại tính mạng, tài sản cho chính bản thân và người khác. Mặt khác, việc tuyên truyền cho các đối tượng ngoài quận lại rất khó đạt hiệu quả", Thượng tá Phương nói.

Thượng tá Trần Nguyễn Phương phát biểu tại hội nghị (Ảnh: Phương Nhi).

Đồng thời, đại diện Ban An toàn giao thông quận Bình Thạnh cho biết, hiện trạng cơ sở hạ tầng giao thông tại nhiều tuyến đường trên địa bàn bị quá tải, không đáp ứng nhu cầu giao thông ngày càng tăng.

Nhiều công trình xây dựng, sửa chữa trên đường bộ đang khai thác, dẫn đến nhiều tuyến đường bị rào chắn, thay đổi tổ chức phân luồng giao thông. Đồng thời, tình trạng biến đổi khí hậu, mưa, triều cường, ngập úng cũng là nguyên nhân dẫn đến ùn tắc giao thông vào giờ cao điểm.

Ngoài ra, văn hóa, thói quen đi lại, nếp sống văn minh đô thị của người tham gia giao thông chưa cao, vẫn còn nhiều người thiếu ý thức cố gắng đi ngược chiều, lấn làn, không nhường đường dẫn đến ùn ứ giao thông và tiềm ẩn nguy cơ tai nạn nếu không có lực lượng chức năng có mặt kịp thời.