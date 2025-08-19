Mẹ ôm con nhỏ 5 tháng tuổi nghi nhảy sông, mẹ được cứu sống

Chiều 19/8, một lãnh đạo UBND xã Ninh Giang, tỉnh Ninh Bình xác nhận, trên địa bàn vừa xảy ra vụ việc một người mẹ ôm con nhỏ nghi nhảy sông tự tử.

Sông Văn Lai, nơi xảy ra vụ việc đau lòng (Ảnh: Minh Tuyến).

Thông tin ban đầu, khoảng 3h sáng ngày 19/8, chị Đ.T.S. (SN 1991), trú xã Ninh Giang, ôm con nhỏ hơn 5 tháng tuổi rời khỏi nhà. Phát hiện sự việc, người nhà chị S. đã lập tức đi tìm 2 mẹ con.

Khi đến sông Văn Lai cách nhà không xa, gia đình phát hiện chị S. đang chới với dưới dòng nước, còn cháu bé đã tử vong.

Lãnh đạo UBND xã Ninh Giang cho biết thêm, theo gia đình chị S., chị bị trầm cảm sau sinh và đang được điều trị.

Vụ việc đang được cơ quan chức năng làm rõ.