Long An: Giãn cách 5 "điểm nóng", giám sát người ngoài tỉnh

Dân trí Các ca mắc tiếp tục tăng và vượt mốc 230 ca, Long An áp dụng chỉ thị 16 tại TP Tân An, Đức Hòa, Bến Lức, Cần Đước, Cần Giuộc. Cùng với đó, người ngoài tỉnh phải có xét nghiệm âm tính khi đến Long An.

Long An giãn cách TP Tân An, các huyện Đức Hòa, Bến Lức, Cần Đước, Cần Giuộc. (Ảnh minh họa: Phạm Nguyễn) Chiều 7/7, UBND tỉnh Long An có công văn số 6434/UBND-VHXH về việc áp dụng các biện pháp phòng, chống dịch Covid-19 trên địa bàn tỉnh trong tình hình mới. Công văn được áp dụng từ 0h00 ngày 8/7 cho đến khi có thông báo mới. Theo đó, Long An tiến hành áp dụng Chỉ thị số 16/CT-TTg đối với TP Tân An, huyện Đức Hòa, Bến Lức, Cần Đước và Cần Giuộc. Đối với thị xã Kiến Tường và các huyện còn lại sẽ áp dụng các biện pháp giãn cách xã hội theo Chỉ thị số 15/CT-TTg. Kể từ 0h00 ngày 8/7, những người ngoài tỉnh (không có hộ khẩu thường trú hoặc tạm trú tại Long An) phải có giấy chứng nhận xét nghiệm âm tính (PCR hoặc test nhanh) được cấp cơ quan có thẩm quyền cấp không quá 5 ngày (tính đến thời điểm vào Long An) thì mới được vào địa bàn tỉnh. Đối với chuyên gia, nhà quản lý và công nhân lao động làm việc ngoài tỉnh: Yêu cầu trong 8/7 không đến nơi làm việc, ở tại nhà hoặc nơi lưu trú và thông báo cho Tổ Covid-19 cộng đồng và cơ quan y tế của địa phương để tổ chức lấy mẫu và thực hiện xét nghiệm SARS-CoV-2. Ngoại trừ trường hợp chuyên gia, nhà quản lý, công nhân lao động có giấy chứng nhận xét nghiệm âm tính (PCR hoặc test nhanh) được cấp cơ quan có thẩm quyền cấp còn trong thời hạn 5 ngày. Đối với chuyên gia, nhà quản lý và công nhân lao động làm việc tại tỉnh: Giao Ban Quản lý Khu Kinh tế, Sở Công Thương, Sở Kế hoạch và Đầu tư, Sở Lao động - Thương binh và Xã hội phối hợp chặt chẽ với UBND các huyện, thị xã, thành phố, Sở Y tế, Sở Giao thông vận tải, Công an tỉnh, Liên đoàn Lao động tỉnh tăng cường quản lý. Trong đó, lưu ý kiểm tra, giám sát chặt chẽ việc đảm bảo khai báo y tế hàng ngày, di chuyển bằng xe đưa, đón công nhân… Bên cạnh đó, tỉnh khuyến khích các doanh nghiệp thực hiện phương án sản xuất theo phương châm 3 tại chỗ "sản xuất tại chỗ, ăn uống tại chỗ và nghỉ ngơi tại chỗ" để đảm bảo an toàn. Xuân Hinh