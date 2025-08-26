Lốc xoáy cuốn hàng trăm mảnh mái tôn xoay tròn trên không trung

Chiều 26/8, hoàn lưu bão Kijiki (bão số 5) gây gió to và mưa lớn tại nhiều tỉnh thành miền Bắc, trong đó có Bắc Ninh.

Tại Khu công nghiệp Yên Phong, thị trấn Chờ, tỉnh Bắc Ninh, hình thái thời tiết cực đoan xảy ra.

Hình ảnh cơn lốc xoáy quét qua khu công nghiệp (Ảnh: Cắt từ clip).

Người dân tại khu vực này đã quay lại cảnh một cơn lốc xoáy lớn quét qua khu công nghiệp. Từng cơn gió xoáy cuốn hàng trăm mảnh mái tôn bay vòng tròn trên không trung, làm gãy nhiều cây xanh.

Hình ảnh người dân cho thấy cơn lốc sau đó hướng về phía TP Hà Nội.

Chiều cùng ngày, trao đổi với phóng viên Dân trí, lãnh đạo Ban Quản lý các khu công nghiệp tỉnh Bắc Ninh cho biết cơn lốc xoáy may mắn không gây thiệt hại về người và tài sản giá trị.

Theo vị lãnh đạo, thiệt hại của cơn lốc chủ yếu là mái tôn của khu vực bãi xe và các cây xanh gãy đổ.