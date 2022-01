Kiểm toán Nhà nước đưa việc mua thiết bị phòng chống Covid-19 vào tầm ngắm

Dân trí Tổng Kiểm toán Nhà nước Trần Sỹ Thanh cho biết, nhiệm vụ trọng tâm năm tới của đơn vị này là kiểm toán việc mua sắm trang thiết bị phòng, chống Covid-19.

Tổng Kiểm toán Nhà nước Trần Sỹ Thanh nhấn mạnh hai nhiệm vụ đặc biệt quan trọng trong năm 2022 là kiểm toán phục vụ các chuyên đề giám sát của Quốc hội và toàn bộ việc chi, tiêu trong công tác phòng, chống dịch bệnh Covid-19.

Sáng 5/1, Kiểm toán Nhà nước tổ chức hội nghị tổng kết công tác năm 2021 và phương hướng, nhiệm vụ công tác năm 2022. Báo cáo tại hội nghị, Phó Tổng Kiểm toán Nhà nước Vũ Văn Họa cho biết, trước diễn biến phức tạp của dịch Covid-19, năm 2021 không kiểm toán đối với toàn ngành y tế; tại các tỉnh đang có dịch không kiểm toán các đơn vị làm nhiệm vụ tuyến đầu.

Tổng hợp kết quả kiểm toán đến 15/12/2021 đối với 154 báo cáo kiểm toán đã phát hành, cơ quan kiểm toán đã kiến nghị xử lý tài chính 67.055 tỷ đồng, trong đó tăng thu 7.486 tỷ đồng, giảm chi ngân sách 10.221 tỷ đồng và kiến nghị khác 43.895 tỷ đồng.

Tổng Kiểm toán Nhà nước Trần Sỹ Thanh phát biểu tại hội nghị.

Tổng Kiểm toán Nhà nước Trần Sỹ Thanh cho biết, việc thực hiện kiến nghị kiểm toán trong năm nay thấp hơn mọi năm, do tình hình Covid-19, nhiều đơn vị đã chủ động xin lùi lại, song cũng có đoàn đang triển khai, đơn vị được kiểm toán đã thực hiện kiến nghị. Tới đây, phải làm sao giám sát được hiệu quả việc thực hiện kết luận kiểm toán. Lý do kiến nghị xử lý nhiều, theo ông Thanh, ở đây có lỗi do công tác điều hành chứ hoàn toàn không chỉ do lỗi chủ quan.

Về nhiệm vụ năm tới, Tổng Kiểm toán Trần Sỹ Thanh nhấn mạnh nhiệm vụ trọng tâm là kiểm toán việc mua sắm trang thiết bị phòng, chống Covid-19 và các chuyên đề giám sát của Quốc hội, Ủy ban Thường vụ Quốc hội. Đặc biệt, các hoạt động kiểm toán liên quan đến việc chi, tiêu cho phòng, chống dịch bệnh, sẽ phối hợp tổng thể, cố gắng có báo cáo gửi Quốc hội trong kỳ họp tới.

Phát biểu tại hội nghị, Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Đức Hải đánh giá, trước tình hình dịch bệnh Covid-19, Kiểm toán Nhà nước đã điều chỉnh phương án kiểm toán linh hoạt, qua đó giảm thiểu ảnh hưởng đến các đơn vị được kiểm toán, nhưng chất lượng kiểm toán vẫn đảm bảo.

Ông Nguyễn Đức Hải cũng đánh giá cao con số mà ngành kiểm toán kiến nghị xử lý tài chính với hơn 67 nghìn tỷ đồng, kiến nghị sửa đổi, thay thế 130 văn bản. Đây cũng là lần đầu tiên Kiểm toán Nhà nước có ý kiến trình Quốc hội, Ủy ban Thường vụ Quốc hội xem xét, quyết định chủ trương đầu tư dự án quan trọng quốc gia - cao tốc Bắc Nam phía Đông, giai đoạn 2021 - 2025.

"Nhìn thành tích của Kiểm toán Nhà nước, chúng ta rất mừng nhưng cũng chạnh lòng, tại sao sai phạm lại xảy ra trên diện rộng như vậy? Do ý thức chấp hành kỷ luật, kỷ cương hay vì nguyên nhân nào khác?", ông Hải đề nghị làm rõ nguyên nhân để khắc phục được tình trạng này.

Về nhiệm vụ công tác năm 2022, lãnh đạo Quốc hội lưu ý Kiểm toán Nhà nước phải bám sát chương trình phục hồi và phát triển kinh tế - xã hội và gói chính sách tài khóa, tiền tệ dự kiến được Quốc hội thông qua tới đây, để thực hiện kiểm toán, góp phần tháo gỡ khó khăn cho sản xuất kinh doanh, hỗ trợ hiệu quả người dân và các doanh nghiệp.

Quang Phong