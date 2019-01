Sáng sớm nay (16/1), không khí lạnh đã ảnh hưởng đến hết các tỉnh phía Đông Bắc Bộ, Bắc Trung Bộ và hầu hết phía Tây Bắc Bộ, gây ra mưa rải rác; Ở vịnh Bắc Bộ đã có gió Đông Bắc mạnh cấp 6-7, giật trên cấp 7. Trên cao rãnh gió Tây dịch chuyển dần về phía Đông.

Không khí lạnh bao trùm miền Bắc, Hà Nội thấp nhất 11 độ C. (Ảnh minh họa: Toàn Vũ).

Dự báo, ngày và đêm nay (16/1), không khí lạnh tiếp tục ảnh hưởng đến các nơi khác ở phía tây Bắc Bộ, sau đó sẽ ảnh hưởng đến một số nơi ở Trung Trung Bộ; gió Đông Bắc trong đất liền cấp 3, vùng ven biển cấp 3-4.

Ở các tỉnh Bắc Bộ và Thanh Hóa trời rét đậm, rét hại với nhiệt độ thấp nhất phổ biến 10-13 độ C, vùng núi 7-10 độ C, vùng núi cao có nơi dưới 5 độ C.

Ở vịnh Bắc Bộ và khu vực Bắc Biển Đông (bao gồm cả vùng biển quần đảo Hoàng Sa) gió Đông Bắc mạnh dần lên cấp 6, có lúc cấp 7, giật cấp 8; biển động mạnh. Từ đêm 16/01, ở vùng biển ngoài khơi Trung Bộ, Nam Bộ và khu vực giữa Biển Đông có gió đông bắc mạnh cấp 6, giật cấp 8; biển động.

Thời tiết Hà Nội có mưa, trời rét đậm, rét hại với nhiệt độ thấp nhất phổ biến 11-13 độ C.

Mưa lớn ở Tây Bắc, Việt Bắc và Trung Bộ: Do ảnh hưởng của rãnh gió Tây trên cao kết hợp với không khí lạnh, ở các tỉnh Bắc Bộ có mưa rải rác, riêng các tỉnh Việt Bắc ngày hôm nay có mưa vừa, có nơi mưa to (lượng mưa phổ biến 20-50mm/24 giờ, riêng Lào Cai, Hà Giang có nơi trên 80mm/24 giờ). Trong cơn giông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh.

Trên các sông suối nhỏ thượng lưu lưu vực sông Hồng có khả năng xuất hiện 1 đợt lũ nhỏ với biên độ lũ lên từ 1,0-2,0m. Trong đợt lũ này, đỉnh lũ trên các sông sẽ ở mức dưới báo động (BĐ) 1. Cảnh báo: Nguy cơ xảy ra sạt lở đất ở vùng núi phía Bắc, đặc biệt tại các tỉnh như Lai Châu, Điện Biên, Lào Cai, Hà Giang (Cần chú ý theo dõi Thông tin cảnh báo lũ quét, sạt lở đất chi tiết đến cấp huyện trong các bản tin nhanh cảnh báo lũ quét, sạt lở đất).

Từ nay đến đêm 17/1, ở các tỉnh từ Thanh Hóa đến Khánh Hòa có mưa, mưa vừa, riêng các tỉnh từ Thừa Thiên Huế đến Quảng Ngãi trong đêm 16/1 và ngày 17/1 có mưa vừa, mưa to, có nơi mưa rất to (lượng mưa phổ biến 40-80mm/24 giờ, có nơi trên 100mm/24 giờ). Cấp độ rủi ro thiên tai: cấp 1.

Nguyễn Dương