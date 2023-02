Khởi tố tài xế ô tô say xỉn tấn công Thượng úy CSGT nhập viện

Chiều 3/2, thông tin từ Công an tỉnh Hòa Bình cho biết, Cơ quan CSĐT Công an TP Hòa Bình đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can Đỗ Đình Tám (SN 1957, trú TP Hòa Bình) để điều tra về tội Chống người thi hành công vụ.

Tài xế Đỗ Đình Tám làm việc với cơ quan công an (Ảnh: Công an TP Hòa Bình).

Trước đó, trưa 2/2, Đỗ Đình Tám điều khiển ô tô lưu thông trên quốc lộ 70 đoạn qua phường Tân Hòa, TP Hòa Bình. Lúc này, Tổ CSGT - Trật tự Công an TP Hòa Bình dừng xe kiểm tra nồng độ cồn.

Tài xế Đỗ Đình Tám không chấp hành hiệu lệnh, cho xe quay đầu bỏ chạy. Khi lực lượng CSGT tiếp tục yêu cầu dừng xe, tài xế Tám phóng ga lao thẳng xe vào người Trung úy Ngô Văn Thịnh và Thượng úy Bùi Văn Thái.

Bị can Đỗ Đình Tám bị khởi tố sau khi uống rượu lái xe và tấn công CSGT (Ảnh: Công an TP Hòa Bình).

Hai CSGT nhanh chóng né tránh nên không bị thương. Chiếc ô tô do Tám điều khiển tông trúng mô tô của CSGT rồi dừng lại. Lúc này, nam tài xế ngồi trong xe đã có nhiều lời lẽ xúc phạm những người làm nhiệm vụ.

Sau đó, tài xế Tám rời khỏi ô tô, xông đến túm cổ áo và quật ngã Thượng úy Vũ Huy Thành. Bị tấn công, Thượng úy Thành bị ngã rạn đốt xương ngón tay và tổn thương phần mềm, phải nhập viện điều trị.

Thượng úy Vũ Huy Thành phải nằm viện điều trị chấn thương sau khi bị tấn công bất ngờ (Ảnh: Công an TP Hòa Bình).

Lực lượng chức năng đã khống chế tài xế Đỗ Đình Tám. Kết quả kiểm tra cho thấy tài xế này có nồng độ cồn ở mức 1,163 mg/lít khí thở. Tài xế Tám bị Công an phường Tân Hòa lập biên bản bắt người phạm tội quả tang.