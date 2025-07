Khởi công dự án nhà ở xã hội và tuyến cao tốc hơn 6.000 tỷ đồng ở Đồng Tháp

Công trình nhà ở xã hội công đoàn tại Khu công nghiệp Mỹ Tho, Cụm công nghiệp Trung An và tuyến cao tốc Mỹ An - Cao Lãnh giai đoạn 1, đánh dấu bước tiến quan trọng trong việc hiện thực hóa giấc mơ "an cư lạc nghiệp" cho công nhân và phát triển hạ tầng giao thông khu vực.

Tại lễ khởi công công trình nhà ở xã hội công đoàn, Phó Thủ tướng Mai Văn Chính cho biết dự án này thuộc Đề án "Đầu tư xây dựng ít nhất 1 triệu căn hộ nhà ở xã hội cho đối tượng thu nhập thấp, công nhân khu công nghiệp giai đoạn 2021-2030".

Phó Thủ tướng Mai Văn Chính phát biểu tại lễ khởi công (Ảnh: Bảo Kỳ).

Nhấn mạnh ý nghĩa quan trọng của dự án, Phó Thủ tướng cho rằng việc triển khai công trình này sẽ đáp ứng nhu cầu thực tiễn về nhà ở, góp phần hiện thực hóa giấc mơ "an cư lạc nghiệp" của công nhân, người lao động trên địa bàn tỉnh.

Việc này cũng giúp người lao động yên tâm công tác và cống hiến cho doanh nghiệp, góp phần vào sự phát triển kinh tế - xã hội của địa phương.

Mục tiêu được đề ra đến năm 2030 là hoàn thành hơn 1 triệu căn nhà ở xã hội và năm 2025 hoàn thành hơn 100.000 căn. Theo thống kế đến ngày 30/6, cả nước đã hoàn thành 35.631 căn, đạt 51% so với mục tiêu của năm 2025.

Bí thư Tỉnh ủy Đồng Tháp Lê Quốc Phong cho biết hơn 60% công nhân lao động trong tỉnh chưa có chỗ ở ổn định. Dự án nhà ở xã hội Công đoàn với quy mô hơn 500 căn hộ, phục vụ khoảng 2.000 công nhân và gia đình, sẽ giải quyết nhu cầu bức thiết về nhà ở, mang ý nghĩa nhân văn sâu sắc.

Ông Lê Quốc Phong, Bí thư Tỉnh uỷ Đồng Tháp (Ảnh: Bảo Kỳ).

Cùng ngày, Bộ Xây dựng phối hợp UBND tỉnh Đồng Tháp tổ chức lễ khởi công Dự án đầu tư xây dựng đường cao tốc Mỹ An - Cao Lãnh giai đoạn 1. Đây là một phần của hệ thống đường cao tốc Bắc - Nam phía Tây, có chiều dài khoảng 26,6km.

Dự án được đầu tư phân kỳ quy mô 4 làn xe với tổng mức đầu tư 6.128 tỷ đồng, dự kiến hoàn thành trong 3 năm (2025-2028). Điểm đầu dự án kết nối với tuyến N2 tại xã Đốc Bình Kiều, điểm cuối tại nút giao An Bình (đầu cầu Cao Lãnh), phường Mỹ Trà.

Ông Trần Văn Thi, Giám đốc Ban Quản lý dự án Mỹ Thuận (chủ đầu tư), cho biết công tác giải phóng mặt bằng đã đạt 98%. Khi hoàn thành, tuyến cao tốc này sẽ kết nối xuyên suốt từ TP.HCM qua Tây Ninh, Đồng Tháp và An Giang, rút ngắn thời gian di chuyển và giảm tải áp lực cho các tuyến đường huyết mạch khác.

Các đại biểu thực hiện nghi thức khởi công cao tốc Mỹ An - Cao Lãnh (Ảnh: CTV).

Thứ trưởng Bộ Xây dựng Phạm Minh Hà đánh giá cao nỗ lực của tỉnh Đồng Tháp trong công tác giải phóng mặt bằng và đề nghị tỉnh tiếp tục hỗ trợ hoàn thành bàn giao mặt bằng sạch trong quý 3 năm nay, đồng thời giải quyết nhanh các thủ tục liên quan đến mỏ vật liệu và bãi đổ thải.

Đối với Ban Quản lý dự án Mỹ Thuận, Thứ trưởng Hà yêu cầu Ban tổ chức điều hành, quản lý chất lượng, tiến độ, vốn đầu tư chặt chẽ, đúng pháp luật, đảm bảo hoàn thành dự án theo đúng kế hoạch.