Khâu đột phá của xã có đông người đồng bào dân tộc Khmer ở Cà Mau

Đảng bộ xã Hưng Hội, tỉnh Cà Mau, đã tổ chức Đại hội đại biểu lần thứ I, nhiệm kỳ 2025-2030, trong hai ngày 21-22/8.

Đại hội đã đề ra nhiều mục tiêu và giải pháp quan trọng nhằm thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội, đặc biệt chú trọng khai thác tiềm năng du lịch và nông nghiệp công nghệ cao.

Xã Hưng Hội được thành lập trên cơ sở sáp nhập hai xã Hưng Hội và Hưng Thành (huyện Vĩnh Lợi, tỉnh Bạc Liêu cũ), có diện tích 62,4km2 và dân số trên 29.590 người, trong đó hơn 30,2% là đồng bào dân tộc Khmer. Đây là một trong những địa phương có đông người Khmer sinh sống nhất tại Cà Mau.

Tỉnh ủy Cà Mau tặng Đảng bộ xã Hưng Hội bức trướng: "Đoàn kết - Kỷ cương - Dân chủ - Đổi mới"; Phát huy giá trị văn hóa các dân tộc, phát triển nông nghiệp toàn diện, du lịch bền vững" (Ảnh: Huỳnh Hải).

Báo cáo chính trị tại Đại hội cho thấy, trong nhiệm kỳ vừa qua, cơ cấu kinh tế của xã đã có sự chuyển dịch tích cực, tỷ trọng nông nghiệp giảm, trong khi công nghiệp và dịch vụ tăng. Thu nhập bình quân đầu người tăng nhanh, đời sống vật chất và tinh thần của người dân được nâng lên rõ rệt. Vai trò của các tổ chức chính trị - xã hội trong xây dựng khối đại đoàn kết dân tộc cũng được phát huy hiệu quả.

Tuy nhiên, xã vẫn đối mặt với nhiều thách thức như hạ tầng kinh tế - xã hội chưa đồng bộ, tiềm năng du lịch chưa được khai thác hiệu quả, và việc ứng dụng khoa học công nghệ vào sản xuất còn hạn chế.

Trong nhiệm kỳ 2025-2030, Đảng bộ xã Hưng Hội đặt ra mục tiêu tiếp tục xây dựng Đảng và hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh. Xã sẽ tập trung phát triển nông nghiệp toàn diện theo hướng hiện đại, gắn phát triển kinh tế với đảm bảo an sinh xã hội, bảo tồn và phát huy giá trị văn hóa truyền thống, đồng thời đẩy mạnh ứng dụng khoa học công nghệ, chuyển đổi số, đổi mới và sáng tạo.

Ba nhiệm vụ trọng tâm và ba khâu đột phá đã được đề ra, trong đó nhấn mạnh việc đẩy mạnh chuyển dịch cơ cấu kinh tế, trọng tâm là phát triển dịch vụ du lịch. Xã cũng sẽ quy hoạch vùng sản xuất nông nghiệp quy mô lớn với các sản phẩm chủ lực như lúa chất lượng cao, rau an toàn và tôm công nghệ cao.

Một vùng nông nghiệp của xã Hưng Hội hiện nay (Ảnh: Huỳnh Hải).

Với đặc thù là địa phương có đông đồng bào Khmer, xã Hưng Hội sẽ tiếp tục duy trì và phát triển các hoạt động văn hóa thể thao đặc trưng như đua ghe ngo, múa dân gian Khmer, nhạc ngũ âm để bảo tồn và quảng bá bản sắc văn hóa. Đồng thời, xã sẽ thu hút đầu tư, phát triển doanh nghiệp tư nhân và kinh tế tập thể thông qua việc triển khai quy hoạch khu du lịch chùa Hưng Thiện, khu du lịch văn hóa Khmer, cụm dân cư và khu trung tâm thương mại - dịch vụ, nhằm phát huy bản sắc văn hóa làng nghề và ẩm thực dân gian tại các điểm chùa để thu hút du khách.

Phát biểu chỉ đạo tại Đại hội, ông Phan Hoàng Vũ, Phó Chủ tịch Hội đồng nhân dân (HĐND) tỉnh Cà Mau, đánh giá cao những thành tựu mà xã Hưng Hội đã đạt được trong nhiệm kỳ qua, tạo nền tảng vững chắc cho sự bứt phá trong giai đoạn tới và đóng góp vào sự phát triển chung của tỉnh.

Ông Phan Hoàng Vũ, Phó Chủ tịch HĐND tỉnh Cà Mau, phát biểu chỉ đạo tại đại hội (Ảnh: Huỳnh Hải).

Ông Vũ nhấn mạnh lợi thế về vị trí địa lý của Hưng Hội (giáp TP Cần Thơ, phường Bạc Liêu, phường Vĩnh Trạch và xã Vĩnh Lợi) và đề nghị xã cần khai thác tối đa các tiềm năng này để đẩy mạnh chuyển dịch cơ cấu kinh tế, khuyến khích phát triển nông nghiệp chủ lực và dịch vụ du lịch theo hướng bền vững.

“Cần khuyến khích tinh thần đổi mới sáng tạo, phát triển các mô hình kinh doanh mới, ứng dụng khoa học công nghệ vào sản xuất kinh doanh”, ông Vũ lưu ý và đề nghị xã chú trọng đẩy mạnh chuyển đổi số toàn diện, xây dựng chính quyền số để phục vụ người dân và doanh nghiệp một cách nhanh chóng, thuận tiện, minh bạch.

Phó Chủ tịch HĐND tỉnh Cà Mau bày tỏ tin tưởng rằng, với tinh thần “Đoàn kết - Kỷ cương - Hành động - Phát triển”, Đảng bộ và nhân dân xã Hưng Hội sẽ vượt qua mọi khó khăn, thách thức, thực hiện thắng lợi Nghị quyết đại hội, đưa xã phát triển nhanh và bền vững trong thời gian sớm nhất.