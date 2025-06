Huy động hơn 1.000 chiến sĩ cứu hộ người dân Thái Nguyên vì ngập lụt

Trước tình hình mưa lớn vẫn diễn ra tại khu vực thượng nguồn, nước sông Cầu có khả năng tiếp tục dâng cao, ngày 22/6, Công an tỉnh Thái Nguyên có văn bản chỉ đạo công an các đơn vị, địa phương tiếp tục triển khai các biện pháp ứng phó với tình hình mưa lớn, nước sông dâng cao gây ngập lụt trên địa bàn tỉnh.

Theo đó, công an các đơn vị, địa phương được yêu cầu chủ động tham mưu chính quyền địa phương tích cực tuyên truyền, vận động, kiên quyết di dời người và tài sản của các hộ dân tại các vùng bị ngập úng, chia cắt, cô lập hoặc có nguy cơ bị ngập úng; sẵn sàng lực lượng, phương tiện để kịp thời ứng phó với tình hình thiên tai.

Thiếu tướng Bùi Đức Hải kiểm tra công tác phòng, chống lũ (Ảnh: Bộ Công an).

Bên cạnh đó, công an các đơn vị được yêu cầu tổ chức lực lượng, huy động tối đa các lực lượng tại chỗ (dân quân, lực lượng tham gia bảo vệ an ninh trật tự ở cơ sở…) lập các chốt chặn, triển khai chăng dây, cắm biển cảnh báo tại các tuyến đường, khu vực sông, suối, ngầm tràn, khu vực sạt lở hoặc có nguy cơ sạt lở.

Công an tỉnh Thái Nguyên đề nghị công an các đơn vị chủ động đánh giá tình hình, có các biện pháp bảo đảm an ninh, an toàn người, tài sản, tài liệu, trang thiết bị, doanh trại...

Trong ngày 22/6, Thiếu tướng Bùi Đức Hải, Giám đốc Công an tỉnh Thái Nguyên, đã trực tiếp kiểm tra và chỉ đạo công tác hỗ trợ nhân dân của lực lượng công an tại một số địa bàn bị ngập úng trên địa bàn.

Xuồng cứu hộ được huy động đến những nơi ngập sâu (Ảnh: Q.Đ.).

Kiểm tra, chỉ đạo công tác thường trực, sẵn sàng thực hiện nhiệm vụ tại Đội Cảnh sát giao thông đường thủy, Thiếu tướng Bùi Đức Hải yêu cầu đơn vị huy động tối đa lực lượng triển khai tuần tra các tuyến, địa bàn xung yếu, phối hợp với lực lượng cơ sở triển khai các nhiệm vụ ứng phó với nước sông dâng cao gây ngập lụt các địa bàn ven sông…

Trong 2 ngày qua, Công an tỉnh Thái Nguyên đã triển khai chế độ trực 100%, huy động hơn 1.000 cán bộ, chiến sĩ, 20 xuồng máy, xuồng cao su và nhiều phương tiện để tổ chức cứu nạn, cứu hộ, di dời trên 430 hộ gia đình tại các địa bàn bị ngập.

Cùng với đó, công an các xã, phường, thị trấn huy động lực lượng, phương tiện hỗ trợ nhân dân thu hoạch lúa, hoa màu chuyển đến nơi khô ráo, giảm thiểu thiệt hại do thiên tai gây ra.