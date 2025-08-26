Hơn 150 người đội mưa “cứu” đê sông Chu

Chiều 26/8, ông Trịnh Duy Tình, Chủ tịch UBND xã Thọ Lập (Thanh Hóa), cho biết do ảnh hưởng của bão Kajiki (bão số 5), mưa lớn đã khiến một đoạn mái đê tả sông Chu, từ km5+300 đến km6+300 qua địa bàn xã Thọ Lập, bị sạt trượt khoảng 100m.

Ngay sau khi nhận được thông tin, UBND xã đã huy động hơn 150 người, gồm công an, lực lượng xung kích, tổ bảo vệ an ninh trật tự… đội mưa để “cứu” đê.

Lực lượng chức năng tham gia “cứu” đê sông Chu (Ảnh: UBND xã Thọ Lập).

“Từ 5h đến 10h ngày 26/8, lực lượng chức năng đã khẩn trương triển khai các biện pháp gia cố tạm thời như đóng cọc tre, chất bao tải đất để giữ vững mái đê. Điểm sạt trượt đã được xử lý, khắc phục, đảm bảo an toàn tính mạng và tài sản của người dân”, ông Tình nói.

Cũng theo ông Tình, từ ngày 25/8 đến nay, mưa lớn khiến một số hộ sống ven sông Chu bị ngâp. Để đảm bảo an toàn cho các hộ dân, chính quyền xã đã khẩn trương tổ chức di dời 20 hộ. Nếu mực nước sông tiếp tục dâng cao, dự kiến sẽ có khoảng 500 hộ dân phải di dời. Mưa lớn cũng đã gây thiệt hại khoảng 100ha lúa và 60ha ao nuôi thủy sản.

“Xã Thọ Lập bố trí lực lượng túc trực 24/24 giờ để theo dõi chặt chẽ diễn biến mưa lũ và khuyến cáo người dân hạn chế đi lại, chủ động di dời tài sản đến nơi cao ráo. Chính quyền cũng chuẩn bị sẵn sàng các phương án ứng phó, kịp thời sơ tán dân khi có tình huống xấu xảy ra”, đại diện xã cho biết.