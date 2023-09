Hải Phòng: 3 ngày xử lý 60 tài xế vi phạm nồng độ cồn

Thực hiện chỉ đạo của lãnh đạo Bộ Công an, Cục CSGT, Giám đốc Công an TP Hải Phòng, trong 3 ngày (7-9/9), lực lượng Công an Hải Phòng phối hợp Cục CSGT đã phát hiện, xử lý 60 tài xế ô tô, xe máy vi phạm nồng độ cồn.

Lực lượng chức năng kiểm tra nồng độ cồn trên đường Lê Hồng Phong - Hải Phòng (Ảnh: Công an cung cấp).

Trong số 60 trường hợp vi phạm nói trên có 41 trường hợp là tài xế ô tô, 19 trường hợp là tài xế xe máy; 1 trường hợp chống đối không chấp hành kiểm tra nồng độ cồn; bắt giữ 1 trường hợp tài xế xe máy tàng trữ chất nghi ma túy đá, thuốc lắc.

Lực lượng chức năng tạm giữ phương tiện vi phạm (Ảnh: Công an cung cấp).

Công an Hải Phòng cho biết, đây là kết quả bước đầu của công tác phối hợp giữa Cục CSGT, Phòng CSGT và công an một số quận, huyện của đơn vị để thực hiện đợt cao điểm tuyên truyền, nhắc nhở và xử lý nghiêm lỗi vi phạm nồng độ cồn.