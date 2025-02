Hà Nội thay đổi địa điểm giải quyết thủ tục hành chính 14 sở ngành, 2 quận

Trung tâm phục vụ hành chính công TP Hà Nội vừa có quyết định điều chỉnh địa điểm thực hiện thủ tục hành chính công tại bộ phận tiếp nhận và trả kết quả của 14 sở, ngành và UBND quận Cầu Giấy, Tây Hồ.

Theo đó, từ 1/3, các sở, ngành của Hà Nội thay đổi địa điểm thực hiện thủ tục hành chính từ bộ phận tiếp nhận và trả kết quả thuộc sở về địa điểm mới là các chi nhánh thuộc Trung tâm phục vụ hành chính công.

Các sở, ngành này gồm Khoa học và Công nghệ, Nội vụ, Y tế, Văn hóa và Thể thao, Giáo dục và Đào tạo, Công Thương, Du lịch, Xây dựng, Tài chính, Nông nghiệp và Môi trường, Quy hoạch - Kiến trúc, Tư pháp, Văn phòng UBND thành phố, Ban Quản lý các Khu công nghệ cao và Khu công nghiệp thành phố.

Địa điểm tiếp nhận và trả kết quả giải quyết thủ tục hành chính của Chi nhánh Văn phòng Đăng ký đất đai Hà Nội quận Cầu Giấy và quận Tây Hồ cũng chuyển về địa điểm mới thuộc Trung tâm phục vụ hành chính công.

Đồng thời, Hà Nội cũng sẽ thay đổi địa điểm giải quyết thủ tục hành chính của UBND quận Cầu Giấy, UBND quận Tây Hồ, UBND phường Dịch Vọng Hậu (quận Cầu Giấy) và UBND phường Xuân La (quận Tây Hồ).

Địa điểm mới giải quyết thủ tục hành chính của các cơ quan trên tại Chi nhánh Trung tâm Phục vụ hành chính công Cầu Giấy số 85 phố Dịch Vọng Hậu.

Bên cạnh đó còn có Chi nhánh Trung tâm phục vụ hành chính công Tây Hồ, địa điểm tiếp nhận tại tầng 1, tầng 2, tầng 3 tòa nhà liên cơ số 258 Võ Chí Công; địa điểm trả kết quả tại số 657 Lạc Long Quân.

Đối với các thủ tục hành chính trong lĩnh vực sát hạch, cấp giấy phép lái xe; cấp phiếu lý lịch tư pháp; đảm bảo an toàn thông tin, an ninh mạng; tổ chức cai nghiện ma túy và quản lý sau cai nghiện thực hiện theo Quyết định số 1025/QĐ-BCA của Bộ Công an ngày 25/2.