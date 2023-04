Hà Nội sắp "khai tử" được bếp than tổ ong

Chiều 24/4, Báo Kinh tế & Đô thị phối hợp với Sở Tài nguyên và Môi trường Hà Nội tổ chức lễ phát động chương trình truyền thông "Bảo vệ môi trường trên địa bàn thành phố Hà Nội năm 2023".

Nguyễn Thành Lợi, Tổng biên tập Báo Kinh tế và Đô thị, Trưởng ban tổ chức phát biểu tại chương trình (Ảnh: Nguyễn Hải).

Ông Nguyễn Thành Lợi, Tổng biên tập Báo Kinh tế và Đô thị, Trưởng ban tổ chức chương trình, cho biết trước tình trạng ô nhiễm môi trường ngày càng diễn ra phức tạp, thời gian qua, Hà Nội đã đưa vào vận hành hệ thống 35 trạm quan trắc không khí tự động, 6 trạm quan trắc nước mặt, giám sát chất lượng môi trường khí thải, nước thải của các khu, cụm công nghiệp, cơ sở sản xuất trên địa bàn.

Đồng thời, thành phố cũng chỉ đạo các cấp chính quyền xóa được hơn 99% số lượng bếp than tổ ong, giảm 80% lượng đốt rơm rạ ở ngoại thành, xóa bỏ hàng trăm lò gạch thủ công; thu gom, vận chuyển rác thải hàng ngày khu vực đô thị đạt trên 90%, khu vực ngoại thành đạt 80%.

Hà Nội đã xóa được hơn 99% số lượng bếp than tổ ong (Ảnh: Phúc An).

Đặc biệt, Hà Nội đã triển khai chương trình đo kiểm khí thải xe máy cũ đang lưu hành; phủ xanh thành phố bằng chương trình trồng 1 triệu cây xanh.

PGS.TS Bùi Thị An, Viện trưởng Viện Tài nguyên Môi trường và Phát triển cộng đồng, nhấn mạnh môi trường đang là vấn đề nóng của đất nước và khu vực với hàng loạt các vấn đề như không khí, đất, nước,...

Do đó, cuộc thi viết về bảo vệ môi trường là điều hết sức cần thiết. Bởi, các tác phẩm đến từ những cây bút chuyên nghiệp hay nghiệp dư đều thể hiện cái nhìn riêng của bản thân về công tác bảo vệ môi trường.

Mục tiêu xóa bỏ than tổ ong trên địa bàn thành phố Hà Nội từng được đưa vào Chỉ thị 15 của UBND TP, ban hành hồi năm 2019, nêu rõ việc thay thế và loại bỏ toàn bộ việc sử dụng than tổ ong làm nhiên liệu trong sinh hoạt, kinh doanh dịch vụ. Việc này nhằm giảm thiểu tác động tiêu cực đến môi trường trên địa bàn thành phố.

Chỉ thị 15 khi đó yêu cầu xóa bỏ hoàn toàn bếp than tổ ong vào năm 2020. Đầu năm 2021, các đơn vị và địa bàn thuộc Hà Nội cũng quy định việc xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực bảo vệ môi trường với các hành vi gây ô nhiễm môi trường do sử dụng than tổ ong làm nhiên liệu.