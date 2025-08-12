Hà Nội phản hồi việc tư nhân xin kinh doanh tiếp ở bán đảo hồ Đống Đa

Trao đổi với phóng viên Dân trí chiều 12/8, đại diện phường Ô Chợ Dừa cho biết sẽ mời đại diện Công ty cổ phần đầu tư phát triển Hà Thủy (Công ty Hà Thủy) đến làm việc để triển khai thực hiện các bước tiếp theo đúng văn bản số 4373 của Sở Nông nghiệp và Môi trường (NN&MT) Hà Nội liên quan đến việc thu hồi bán đảo hồ Đống Đa (hay còn gọi là hồ Hoàng Cầu).

Hai tháng trước, UBND quận Đống Đa (cũ) đã ban hành thông báo thu hồi hơn 5.600m2 đất của Công ty Hà Thủy, bao gồm toàn bộ công trình nhà 2 tầng và các hạng mục phụ trợ để thực hiện dự án cải tạo đồng bộ hạ tầng kỹ thuật, cảnh quan đô thị hồ Đống Đa phục vụ nhân dân.

Sau đó, Công ty Hà Thủy có văn bản kiến nghị xin giữ lại hơn 568m2 gồm nhà 2 tầng và phụ trợ vui chơi giải trí để khai thác kinh doanh.

Bán đảo hồ Đống Đa nằm ở vị trí đắc địa (Ảnh: CTV).

Về việc này, Sở NN&MT Hà Nội có văn bản số 4373 trả lời Công ty Hà Thủy. Sở này cho biết Sở Tài nguyên và Môi trường (cũ) nay là Sở NN&MT đã có văn bản hướng dẫn UBND quận Đống Đa (cũ) thực hiện một số nội dung liên quan đến dự án.

Theo Sở NN&MT Hà Nội, cơ quan này xác định rõ thẩm quyền quyết định thu hồi đất thuộc UBND quận Đống Đa (cũ). UBND quận Đống Đa (cũ) thực hiện các thủ tục về thông báo thu hồi đất; bồi thường, hỗ trợ, tái định cư, quyết định thu hồi đất theo quy định.

Bên cạnh đó, ngày 12/6, Chính phủ ban hành Nghị định số 151 quy định về phân định thẩm quyền của chính quyền địa phương 2 cấp, phân quyền, phân cấp trong lĩnh vực đất đai. Do đó, Sở NN&MT Hà Nội đề nghị Công ty Hà Thủy liên hệ với UBND phường Ô Chợ Dừa để được xem xét, giải quyết.

Sở NN&MT Hà Nội sau đó tiếp tục có văn bản gửi UBND phường Ô Chợ Dừa để thông tin về nội dung đã trả lời Công ty Hà Thủy. Sở này đề nghị UBND phường Ô Chợ Dừa thực hiện các nội dung theo thẩm quyền và quy định của pháp luật.

Khu vực bán đảo hồ Đống Đa đang được cho thuê để kinh doanh nhà hàng, quán cà phê (Ảnh: Bạch Huy Thanh).

Dự án cải tạo hạ tầng kỹ thuật, cảnh quan đô thị hồ Đống Đa được khởi công từ tháng 7/2024, đến nay đã cơ bản hoàn thiện.

Hồ Đống Đa rộng khoảng 12,5ha, chiều dài kè hồ 1.900m. Phía Đông và Đông Nam là tuyến phố Hoàng Cầu nối từ đường Láng đến Đê La Thành, chạy vòng quanh hồ là tuyến phố Đặng Tiến Đông - Mai Anh Tuấn.

Hồi tháng 10/2024, báo Dân trí có nhiều bài viết về việc đề xuất thu hồi hồ Đống Đa để làm không gian công cộng phục vụ người dân.