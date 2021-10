Hà Nội dừng kiểm tra người tại 22 chốt ra vào cửa ngõ thành phố

Dân trí Các chốt kiểm soát liên ngành đảm trách, tại cửa ngõ Hà Nội sẽ dừng kiểm tra người và phương tiện lưu thông qua. Tuy nhiên, lực lượng CSGT vẫn được duy trì để xử lý các tình huống phát sinh.

Thông tin nêu trên được Sở Thông tin và Truyền thông Hà Nội phát đi vào tối 15/10.

Theo đó, tại các vị trí chốt trực, lực lượng Cảnh sát giao thông (CSGT) Công an TP Hà Nội sẽ chỉ duy trì để đảm bảo trật tự an toàn giao thông, xử lý các tình huống phát sinh. Lực lượng này sẽ không tiến hành kiểm tra người và phương tiện lưu thông qua chốt trực.

Riêng chốt số 8 ở Trạm thu phí cao tốc Hà Nội - Hải Phòng (xã Tân Tiến, huyện Văn Giang, tỉnh Hưng Yên) sẽ thực hiện rút lực lượng. Các vị trí chốt trực còn lại tiếp tục duy trì lực lượng phân luồng, hướng dẫn, đảm bảo trật tự an toàn giao thông.

Hà Nội đã dừng kiểm tra người tại 22 chốt ra vào cửa ngõ thành phố (Ảnh: Bắc Nguyễn).

Trước đó, tại Chỉ thị số 08-CT/TU về "Tăng cường công tác lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện thích ứng an toàn, linh hoạt, kiểm soát hiệu quả dịch Covid-19 trên địa bàn thành phố Hà Nội", Ban Thường vụ Thành ủy Hà Nội yêu cầu các ngành, địa phương phối hợp chặt chẽ và thống nhất áp dụng các biện pháp quản lý, kiểm soát dịch bệnh đảm bảo hoạt động giao thông vận tải, lưu thông hàng hóa, không để xảy ra ách tắc cục bộ; hỗ trợ, tạo điều kiện thuận lợi cho người dân di chuyển bảo đảm an toàn, an ninh và các yêu cầu phòng, chống dịch.

Đồng thời, các giải pháp phòng, chống dịch phải dựa trên cơ sở khoa học, phù hợp với thực tiễn và điều kiện của thành phố; không gây ách tắc cho lưu thông, sản xuất; đảm bảo mọi người dân được bảo vệ tốt nhất trước dịch bệnh, được tiếp cận dịch vụ y tế sớm nhất, nhanh nhất, ngay từ cơ sở…

Nguyễn Trường