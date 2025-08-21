Hà Nội dừng hoạt động 19 tuyến buýt trong thời gian cấm đường, phân luồng

Trung tâm Quản lý và điều hành giao thông Hà Nội (Trung tâm) vừa có văn bản gửi các đơn vị liên quan về tổ chức vận hành các tuyến buýt theo phương án phân luồng giao thông phục vụ buổi tổng hợp luyện diễu binh, diễu hành lần 1 (ngày 21/8).

Xem chi tiết phương án tổ chức vận hành các tuyến buýt tại đây.

Theo đó, Hà Nội dừng hoạt động đối với 19 tuyến xe buýt gồm: 24, 23, 31, 38, Citytour 01, 09B, 34, 55, 41, 146, Citytour 03, 159, 144, EOS, E07, E08, 4316, E11, Citytour 02, kể từ thời điểm phân luồng giao thông phục vụ buổi tổng hợp luyện lần 1.

Hà Nội tạm dừng một số tuyến buýt theo phương án phân luồng giao thông phục vụ buổi tổng hợp luyện lần 1 (Ảnh: CTV).

Hà Nội điều chỉnh lộ trình đối với 56 tuyến buýt trong thời gian phân luồng giao thông. Trong đó:

Điều chỉnh điểm đầu cuối kết hợp điều chỉnh lộ trình đối với 5 tuyến gồm 23TC, 32, 96, 105, 49.

Điều chỉnh lộ trình đối với 13 tuyến buýt gồm tuyến số 16, 01, 03A, 30, 33, 21A, 21B, 27, 51, 42, Е02, Е03, 48.

Điều chỉnh quay đầu đối với 38 tuyến buýt gồm tuyến BRT01, 11, 12, 28, 17, 36, 54, 02, 04, 13, 22A, 26, 40, 50, 52, 90, 98, 99, 100, 107, 86, 08A, 08B, 09A, 19, 07, 25, 35A, 58, 60A, 65, 161, 143, 142, Е09, 43, 47А, 69.

Điều chỉnh dịch vụ đối với 10 tuyến buýt gồm tuyến BRT01, 02, 26, 50, 32, 22A, 28, 107, 25, 35A kể từ thời điểm phân luồng giao thông.

Đối với 10 tuyến buýt phải điều chỉnh dịch vụ trong thời gian phân luồng giao thông phục vụ buổi tổng hợp luyện lần 1, Trung tâm đề nghị các đơn vị vận tải thống nhất sử dụng lệnh vận chuyển riêng, sử dụng vé giấy dự phòng đối với các tuyến buýt áp dụng thí điểm vé điện tử từ thời điểm sử dụng biểu đồ chạy xe mới trong thời gian phân luồng giao thông.

Đối với Công ty TNHH MTV đường sắt Hà Nội, Trung tâm yêu cầu tổ chức kéo dài thời gian hoạt động 2 tuyến đường sắt đô thị (metro) Cát Linh - Hà Đông và Nhổn - Cầu Giấy đến 24h với giãn cách 10 phút/lượt.

Công ty TNHH MTV Đường sắt Hà Nội cũng đã phát thông báo điều chỉnh lịch chạy tàu hai tuyến metro nhằm đáp ứng nhu cầu đi lại tăng cao của người dân và du khách. Cụ thể:

Các ngày 21, 24, 27 và 29/8: Tàu chạy từ 5h30 đến 24h (kéo dài thêm 2 giờ so với thường lệ), giãn cách 6-10 phút/chuyến, trong khung giờ kéo dài áp dụng giãn cách 10 phút.

Ngày 30/8: Tàu hoạt động từ 5h đến 22h, giãn cách 6 phút/chuyến trong khung giờ 5h-8h; 10 phút/chuyến các khung giờ còn lại.

Ngày 1/9: Tàu hoạt động từ 5h30 đến 24h (kéo dài thêm 2 giờ so với thường lệ), giãn cách đồng đều 10 phút/chuyến trong cả ngày.

Ngày Quốc khánh 2/9: Tàu hoạt động liên tục từ 0h đến 22h, giãn cách 6 phút/chuyến trong khung giờ cao điểm (4h30-7h30 và 11h-14h30; các khung giờ khác 10 phút/chuyến.

Sáng 2/9, Lễ diễu binh, diễu hành kỷ niệm 80 năm Cách mạng tháng Tám và Quốc khánh 2/9 sẽ diễn ra tại Quảng trường Ba Đình và một số tuyến phố trung tâm từ 6h30.

Ban Tổ chức sẽ tiến hành tổng hợp luyện lần 1 vào 20h ngày 21/8; tổng hợp luyện lần 2 vào 20h ngày 24/8; sơ duyệt vào 20h ngày 27/8; tổng duyệt vào 6h30 ngày 30/8.