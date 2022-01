Hà Nội chìm trong đợt rét đậm đầu năm 2022

(Dân trí) - Không khí lạnh tăng cường tiếp tục gây mưa và kéo nền nhiệt độ xuống thấp, Hà Nội đã có những ngày rét đậm đáng kể nhất đầu năm 2022.

Hà Nội chìm trong đợt rét đầu năm 2022

Do không khí lạnh tăng cường, nhiệt độ Hà Nội giảm sâu, thấp nhất từ 14-16 độ. Nhiệt độ cao nhất khoảng 16-18 độ, trời nhiều mây, có mưa và mưa nhỏ. Gió Đông đến Đông Bắc cấp 2-3.

Người dân ra đường trong trang phục ấm áp với nhiều lớp và phụ kiện chống rét như khăn, mũ, găng tay...

Gió thổi mạnh tại các khu vực trống trải. Tại hồ Tây, mặt nước gợn sóng liên tục, vỗ bờ ì oạp.

Do có mưa kèm theo, trời rét buốt tại Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ, vùng núi có nơi rét đậm. Nhiệt độ thấp nhất ở Bắc Bộ và Thanh Hóa có tăng nhẹ, phổ biến 13-15 độ, vùng núi có nơi dưới 12 độ.

Thời tiết giai đoạn từ ngày 12/1 - 20/1: Ngoài đợt gió mùa đông bắc trong ngày 11/1 - 12/1, Bắc Bộ có khả năng chịu ảnh hưởng đợt gió mùa đông bắc trong ngày 17/1. Sau đó không khí lạnh được tăng cường thêm trong ngày 20/1, khu vực Bắc Bộ có mưa.

Vào các ngày 15/1 - 18/1, khu vực Tây Bắc có khả năng chịu tác động kết hợp của rãnh thấp trong đới gió tây trên cao nên sẽ mưa rào và rải rác có giông với lượng mưa phổ biến từ 30 - 60mm, có nơi cao hơn. Bắc Bộ trong 10 ngày tới duy trì ngưỡng nhiệt trời rét, vùng núi có nơi rét đậm.

Người đi tập thể dục tại khu vực quanh hồ Hoàn Kiếm mặc áo ấm để chống lại những cơn gió mạnh. Thời kỳ 11 ngày cuối tháng 1 (từ ngày 21 - 31/1/2022), nhiệt độ trung bình tại Bắc Bộ và Trung Bộ phổ biến cao hơn khoảng 0,5 - 1 độ C, các nơi khác cao hơn khoảng 0,5 độ C so với trung bình nhiều năm. Tổng lượng mưa tại Bắc Bộ phổ biến dưới 15mm, vùng núi phía bắc 15 - 30mm. Lượng mưa ở bắc Trung Bộ phổ biến dưới 15mm, trung và nam Trung Bộ từ 20-40mm, có nơi cao hơn.

Từ ngày 1/2 - 10/2, nhiệt độ trên cả nước phổ biến ở mức xấp xỉ so với trung bình nhiều năm; riêng các tỉnh từ Thanh Hóa đến Thừa Thiên Huế cao hơn từ 0,5 - 1,0 độ C so với trung bình nhiều năm cùng thời kỳ.

Cảnh đốt lửa sưởi ấm tại khu vực phố cổ Hà Nội.

Những người bán hàng hoa quả rong co cụm dưới mái hiên tránh rét.

Kỳ nghỉ Tết Nguyên đán Nhâm Dần 2022 năm nay trùng với thời kỳ chính đông ở Việt Nam, do vậy dự báo thời tiết chủ đạo ở miền Bắc vẫn là rét kèm theo đó là mưa nhỏ và mưa phùn và một số ngày sẽ có rét đậm.

Với các tỉnh miền Trung, thời tiết cũng sẽ mưa và lạnh, một số ngày mưa nặng hạt. Riêng với các tỉnh Nam Bộ, những ngày nghỉ Tết Nhâm Dần sắp tới thời tiết khá tốt, trời khô ráo và nắng ấm.