Doanh nghiệp bị phạt nửa tỷ đồng vì vi phạm quy định bảo vệ môi trường

Ngày 21/5, thông tin từ Văn phòng UBND tỉnh Nghệ An, ông Bùi Thanh An, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nghệ An đã ký quyết định xử phạt hành chính Công ty Cổ phần Hữu nghị Nghệ An (có trụ sở tại phường Hưng Bình, thành phố Vinh, Nghệ An) do vi phạm trong lĩnh vực bảo vệ môi trường.

Trong quá trình kiểm tra vào ngày 17/3, Công an tỉnh Nghệ An phát hiện doanh nghiệp này không có Giấy phép môi trường được cấp lại theo quy định thuộc thẩm quyền cấp phép của UBND tỉnh Nghệ An. Trong khi đó, Giấy phép xả thải vào nguồn nước do Sở Tài nguyên và Môi trường (nay là Sở Nông nghiệp và Môi trường) Nghệ An cấp cho Công ty Cổ phần Hữu nghị Nghệ An hết hạn sử dụng ngày 21/12/2023.

Công ty Cổ phần Hữu nghị Nghệ An (Ảnh: Huunghina.vn)

Với hành vi này, Công ty Cổ phần Hữu nghị Nghệ An bị phạt 320 triệu đồng.

Doanh nghiệp này còn có hành vi xả nước thải vượt quy chuẩn kỹ thuật về chất thải từ 3 lần đến dưới 5 lần, trong trường hợp thải lượng nước thải từ 20m3/ngày đến dưới 40m3/ngày.

Có 1 thông số vượt 1,55 lần và 1 thông số vượt 4,5 lần quy chuẩn kỹ thuật. Hành vi này, doanh nghiệp bị xử phạt 180 triệu đồng.

Cùng với việc bị xử phạt 500 triệu đồng, chi trả kinh phí thu mẫu và phân tích mẫu môi trường (hơn 4,2 triệu đồng), Công ty Cổ phần Hữu nghị Nghệ An buộc phải thực hiện các biện pháp khắc phục tình trạng ô nhiễm môi trường theo quy định (khắc phục hệ thống xử lý nước thải tập trung đảm bảo nước thải đạt tiêu chuẩn quy định trước khi thải ra môi trường).

Theo giấy phép đăng ký hoạt động được cấp, ngành nghề chính của Công ty Cổ phần Hữu Nghị Nghệ An là dịch vụ lưu trú ngắn ngày. Ngoài ra doanh nghiệp này còn hoạt động trong lĩnh vực chăn nuôi, nuôi trồng thủy sản, xây dựng, buôn bán, sửa chữa xe máy, phụ tùng ô tô...