Đại tá Đinh Văn Nơi: Sắp kiểm tra casino dọc biên giới Việt Nam - Campuchia

Phối hợp chặt với ngành chức năng Campuchia

Liên quan sự vụ 42 công dân trốn khỏi casino bên Campuchia về Việt Nam, Đại tá Đinh Văn Nơi - Giám đốc Công an tỉnh An Giang - đã thông tin kết quả điều tra bước đầu. Theo đó, Công an tỉnh An Giang xác định có 2 dấu hiệu tội phạm là buôn bán người và đưa người xuất nhập cảnh trái phép.

Đại tá Đinh Văn Nơi - Giám đốc Công an tỉnh An Giang (Ảnh: Nguyễn Hành).

Với dấu hiệu tội phạm buôn bán người, Đại tá Đinh Văn Nơi cho biết đã phát hiện 4 đường dây xuất hiện ở một số tỉnh thành trên cả nước.

Riêng tội danh đưa người xuất nhập cảnh trái phép, Cơ quan an ninh điều tra - Công an tỉnh An Giang đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can và lệnh bắt tạm giam 4 tháng đối với Nguyễn Thị Lệ (42 tuổi) và Lê Văn Danh (34 tuổi; cả 2 đều ngụ thị trấn Long Bình, huyện An Phú, tỉnh An Giang về tội danh Tổ chức cho người khác xuất, nhập cảnh trái phép.

Chiều 23/8, ngành chức năng đã hoàn tất các thủ tục để 40 công dân trở về địa phương sau 5 ngày ở tạm tại Trung tâm văn hóa và Học tập cộng đồng xã Đa Phước, huyện An Phú.

Cuộc tháo chạy khỏi casino của 42 lao động Việt, bơi sông về Việt Nam vào hôm 18/8 (Ảnh: Cắt từ clip).

Về hướng điều tra dấu hiệu 4 đường dây mua bán người, núp bóng dưới vỏ bọc lao động "việc nhẹ, lương cao", Đại tá Đinh Văn Nơi cho biết, khi phát hiện tội phạm này ở các tỉnh thành khác, Công an An Giang sẽ báo cáo với Bộ Công an, Cục Cảnh sát hình sự để phối hợp với công an các địa phương tiến hành điều tra, truy bắt đối tượng, đưa ra xét xử theo quy định của pháp luật.

Người đứng đầu Công an tỉnh An Giang cũng thông tin đã làm việc cụ thể với Giám đốc công an tỉnh Kandal - Campuchia, thống nhất làm rõ dấu hiệu mua bán người. Công an 2 tỉnh làm rõ động cơ, mục đích và các hành vi ép người Việt Nam làm quá giờ, không trả lương; bán từ casino này sang casino khác, có dấu hiệu tra tấn, gây thương tích cho các công dân. Từ đó, xử lý nghiêm, đảm bảo quyền lợi cho công dân Việt Nam.

Kiểm tra casino "giam lỏng" lao động

Được biết, dọc tuyến biên giới tỉnh Kandal, Takeo, Campuchia (tiếp giáp với các huyện An Phú, TP Châu Đốc và Tịnh Biên, tỉnh An Giang) có nhiều casino và trường gà. Riêng tỉnh Kandal hoạt động quy mô lớn, có đến 8 casino, một casino đã ngừng hoạt động.

Sắp tới, Công an An Giang và Công an 2 tỉnh Takeo, Kandal, Campuchia phối hợp kiểm tra tất cả các casino, trường gà trên tuyến biên giới 2 nước (Ảnh: Nguyễn Hành).

"Sau sự vụ 42 người chạy khỏi casino về Việt Nam, Công an tỉnh Kandal và Công an tỉnh An Giang thường xuyên liên lạc, phối hợp chặt chẽ, từng bước điều tra làm rõ các dấu hiệu tội phạm buôn bán người và xuất nhập cảnh trái phép. Công an 2 tỉnh phối hợp kiểm tra tất cả các casino, trường gà, rà soát, thống kê số người Việt đang lao động không có giấy tờ hợp pháp, có dấu hiệu giam lỏng, bán từ casino này sang casino khác. Thông qua con đường ngoại giao, Đại sứ quán 2 nước sẽ đưa các lao động này về nước" - Đại tá Đinh Văn Nơi nói.

Theo Đại tá Đinh Văn Nơi, trong tuần tới, Công an tỉnh An Giang sẽ có buổi làm việc với Giám đốc Công an tỉnh Takeo; tiếp tục phối hợp, kiểm tra các casino, rà soát những lao động Việt Nam đang bị cưỡng ép, giam lỏng, tra tấn tại các casino nhằm giải cứu số lao động đang "mắc kẹt" tại các casino, đưa trở về địa phương.

Ngành chức năng An Giang đã hỗ trợ các lao động trở về địa phương sau 5 ngày đào thoát khỏi casino Campuchia (Ảnh: Nguyễn Hành).

Về các giải pháp lâu dài, Giám đốc Công an tỉnh An Giang đề xuất ngành chức năng 2 nước cần thiết lập đường dây nóng tại các Đại sứ quán để các nạn nhân gọi điện báo tin khi bị cưỡng bức lao động, tra tấn, giảm lỏng… Ngành chức năng các tỉnh có biên giới chung với Campuchia phối hợp chặt chẽ, ngăn ngừa đấu tranh các hành vi đưa người xuất, nhập cảnh trái phép; phối hợp triệt xóa các đường dây tội phạm xuyên quốc gia.

Với ngành chức năng Việt Nam, trong đó có lực lượng công an, thường xuyên tuần tra trên không gian mạng, kịp thời phát hiện các trang mạng, app, lừa đảo lao động để triệt phá và cảnh báo với người dân; đẩy mạnh công tác tuyên truyền về âm mưu, thủ đoạn của nhóm tội phạm lừa đảo lao động, buôn bán người sâu rộng đến người dân, nhất là vùng nông thôn, những vùng còn hạn chế thông tin, ít việc làm để công dân biết, phòng, tránh, không "sập bẫy" nhóm tội phạm này.

Mặt khác, các gia đình cần quản lý con cái, nhất là các thanh thiếu niên, chưa có việc làm, dễ bị bạn bè và "người xã hội" lôi kéo vào các đường dây lao động trá hình "việc nhẹ, lương cao" ở các casino.