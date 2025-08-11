Ngày 11/8, tại Hà Nội đã diễn ra Đại hội đại biểu Đảng bộ Trung ương Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam lần thứ I, nhiệm kỳ 2025-2030 với sự tham dự của 120 đảng viên ưu tú, đại diện cho gần 700 đảng viên của toàn Đảng bộ.

Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam Đỗ Văn Chiến dự và phát biểu chỉ đạo đại hội.

Ông Đỗ Văn Chiến ghi nhận, đánh giá cao Đảng bộ Trung ương Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam nhiệm kỳ qua đã bám sát chỉ đạo của Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bộ Chính trị, Ban Bí thư, thực hiện tốt công tác chính trị, tư tưởng, tích cực tuyên truyền, vận động cán bộ, đảng viên, hội viên phụ nữ, tạo sự đồng thuận cao thực hiện thắng lợi cuộc cách mạng sắp xếp, tinh gọn bộ máy.

Đồng thời, Đảng bộ Trung ương Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam đã đạt được những kết quả đáng ghi nhận về đổi mới tư duy, phương thức lãnh đạo, ứng dụng công nghệ thông tin, chuyển đổi số trong mọi hoạt động của Đảng bộ và của hội.

Nhắc tới số lượng hội viên phụ nữ chiếm 50% dân số cả nước, ông Đỗ Văn Chiến cho rằng, Đảng bộ cần đề ra giải pháp để phát huy truyền thống vẻ vang "Anh hùng - Bất khuất - Trung hậu - Đảm đang", để mỗi phụ nữ tiếp tục đóng góp công sức, cùng toàn Đảng, toàn dân, toàn quân phấn đấu đạt mục tiêu đến năm 2030 nước ta trở thành nước công nghiệp hiện đại.

Ông Đỗ Văn Chiến phát biểu chỉ đạo Đại hội (Ảnh: TTXVN phát).

Cùng với đó, đại hội cần thảo luận, thống nhất về nhận thức, hành động quyết liệt với quyết tâm chính trị cao, tạo chuyển biến thực chất kết quả triển khai hoạt động của MTTQ, các tổ chức chính trị - xã hội, các đoàn thể nhân dân theo mô hình mới, dưới sự lãnh đạo trực tiếp, toàn diện của Đảng ủy MTTQ, các đoàn thể Trung ương.

Ông Đỗ Văn Chiến lưu ý, ngay sau đại hội, các chi bộ, đảng bộ phải thực sự coi trọng công tác sinh hoạt, nâng cao thực chất công tác đấu tranh tự phê bình và phê bình trong sinh hoạt Đảng.

Mọi cán bộ, đảng viên phải nỗ lực rèn luyện, phấn đấu, giữ gìn sự đoàn kết, thống nhất, chấp hành nghiêm nguyên tắc kỷ luật của Đảng.

Ngoài việc lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ chính trị của các ban, đơn vị cơ quan Trung ương Hội, Đảng bộ cần làm tốt công tác tham mưu, lãnh đạo nhiệm vụ chính trị của các cấp Hội, tạo sự thống nhất trong triển khai thực hiện từ Trung ương tới cơ sở...

Tại đại hội, đại diện lãnh đạo Đảng ủy MTTQ, các đoàn thể Trung ương đã công bố Quyết định của Ban Thường vụ Đảng ủy MTTQ, các đoàn thể Trung ương chỉ định nhân sự tham gia Ban Chấp hành, Ban Thường vụ, chỉ định Bí thư, Phó bí thư Đảng ủy Trung ương Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam nhiệm kỳ 2025-2030.

Quyết định chỉ định tham gia Ủy ban Kiểm tra, Chủ nhiệm, Phó chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Đảng ủy Trung ương Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam nhiệm kỳ 2025-2030.

Cụ thể, Ban Chấp hành Đảng bộ Trung ương Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam nhiệm kỳ 2025-2030 gồm 21 người; Ban Thường vụ gồm 7 người.

Trong đó bà Nguyễn Thị Tuyến, Chủ tịch Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam, được chỉ định giữ chức Bí thư Đảng ủy Trung ương Hội nhiệm kỳ 2025-2030.

Đại hội cũng đã công bố 31 đại biểu chính thức dự Đại hội Đảng bộ Mặt trận Tổ quốc các đoàn thể Trung ương lần thứ I, nhiệm kỳ 2025-2030.

Dịp này, Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam Đỗ Văn Chiến trao Huy hiệu 30 năm tuổi Đảng tặng bà Nguyễn Thị Tuyến.