Công an Ninh Bình công khai số điện thoại nhận tố cáo tiêu cực, tham nhũng

Công an tỉnh Ninh Bình vừa có thông báo lịch tiếp công dân định kỳ năm 2025 của Giám đốc Công an tỉnh, Thiếu tướng Nguyễn Hữu Mạnh.

Thiếu tướng Nguyễn Hữu Mạnh, Giám đốc Công an tỉnh Ninh Bình, sẽ trực tiếp tiếp công dân định kỳ vào ngày 15 hàng tháng (Ảnh: Công an Ninh Bình).

Theo đó, Thiếu tướng Nguyễn Hữu Mạnh, Giám đốc Công an tỉnh Ninh Bình, sẽ trực tiếp tiếp công dân định kỳ vào ngày 15 hàng tháng; trường hợp ngày tiếp công dân định kỳ trùng vào các ngày nghỉ, lễ, tết,... lịch tiếp công dân sẽ được chuyển vào ngày làm việc kế tiếp.

Địa điểm tiếp công dân tại trụ sở Công an tỉnh Ninh Bình (đường Đinh Tất Miễn, phường Hoa Lư, tỉnh Ninh Bình).

Buổi tiếp công dân của Giám đốc Công an tỉnh Ninh Bình có sự tham gia của lạo, chỉ huy, cán bộ làm công tác tiếp công dân khiếu nại, tố cáo, kiến nghị phản ánh thuộc Thanh tra Công an tỉnh và lãnh đạo, chỉ huy, cán bộ chiến sĩ thuộc các đơn vị liên quan có trách nhiệm tham mưu, phục vụ Giám đốc Công an tỉnh trong các buổi tiếp công dân.

Ngoài ra, Công an tỉnh Ninh Bình cũng thông báo, lãnh đạo, cán bộ Thanh tra Công an tỉnh sẽ tiếp công dân thường xuyên trong giờ hành chính vào các ngày làm việc tại địa điểm tiếp công dân của công an tỉnh.

Công an tỉnh Ninh Bình công khai số điện thoại đường dây nóng tiếp nhận tin phản ánh về hiện tượng tiêu cực, tham nhũng của cán bộ, chiến sĩ công an: 0692.860.509.