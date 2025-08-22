Cô gái bỗng dưng nhận được 2 tỷ đồng qua tài khoản và nhiều cuộc gọi lạ

Ngày 22/8, Công an xã Cẩm Bình, tỉnh Hà Tĩnh thông tin đơn vị đã phối hợp với người dân cùng cơ quan liên quan xác minh, trao trả lại số tiền 2 tỷ đồng cho người chuyển khoản nhầm.

Theo công an, hôm 20/8, chị L.T.H.T. (SN 2006, trú tại xã Cẩm Bình) bất ngờ nhận được số tiền 2 tỷ đồng từ tài khoản lạ chuyển đến.

Tiếp đó, chị nhận được nhiều cuộc gọi, phía đầu dây bên kia xưng là nhân viên ngân hàng, đề nghị chuyển trả lại số tiền trên.

Công an hỗ trợ xác minh, hướng dẫn cô gái chuyển trả lại số tiền 2 tỷ đồng cho người chuyển nhầm (Ảnh: Nguyễn Hiền).

Do đã đọc và nghe các bài viết tuyên truyền từ cơ quan chức năng, chị T. nghĩ rằng đây là thủ đoạn của đối tượng lừa đảo nên gọi điện trình báo vụ việc với công an.

Công an xã Cẩm Bình vào cuộc xác minh nội dung vụ việc, xác định được chị Đ.T.H.V., trú tại xã Yên Hoà, tỉnh Hà Tĩnh là người chuyển khoản nhầm số tiền 2 tỷ đồng vào tài khoản chị T..

Sau khi làm rõ lý do chị V. chuyển nhầm tiền và cung cấp đủ hồ sơ, tài liệu, giấy tờ có liên quan, công an xã đã tuyên truyền, hướng dẫn chị T. chuyển trả lại số tiền trên cho chủ nhân dưới sự chứng kiến của cơ quan chức năng.

Nhận lại số tiền lớn, chị V. xúc động gửi lời cảm ơn đến chị T. và cán bộ, chiến sỹ Công an xã Cẩm Bình.