Chủ tịch nước: Nguyện vọng của cử tri hình thành nên chính sách

Dân trí "Chính hơi thở cuộc sống, tâm tư nguyện vọng của cử tri hình thành nên chính sách, chế độ pháp luật của chúng ta, chứ không phải làm chính sách pháp luật từ trong phòng lạnh", Chủ tịch nước nói.

Sáng 15/5, các ứng cử viên đại biểu Quốc hội khóa XV đơn vị bầu cử số 10 (huyện Củ Chi, Hóc Môn) tiếp xúc cử tri huyện Hóc Môn, TPHCM.

Sáng 15/5, Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc cùng các ứng cử viên đại biểu Quốc hội khóa XV (đơn vị bầu cử số 10) tiếp xúc cử tri huyện Hóc Môn.

Sau phần trình bày chương trình hành động, cử tri huyện Hóc Môn đặt vấn đề và gửi gắm nguyện vọng đến các ứng cử viên khi được tín nhiệm bầu làm đại biểu Quốc hội.

Cử tri mong muốn thực hiện nguyện vọng Hóc Môn không phải là huyện nữa mà là thành phố trong tương lai; thêm chính sách cho người nghèo; quan tâm nhiều hơn đến cán bộ thôn, xã; tăng cường phòng, chống tham nhũng;...

Cử tri Nguyễn Đức Bằng (xã Tân Thới Nhì) kỳ vọng các đại biểu quan tâm kêu gọi đầu tư để Hóc Môn phát triển mạnh mẽ, sớm trở thành quận hoặc thành phố trong thời gian tới.

"Khi ứng viên ở đây trúng cử đại biểu Quốc hội nhiệm kỳ tới, hãy đem hết tâm huyết, trí tuệ của mình cống hiến cho đất nước. Với Chủ tịch nước, ngoài việc đóng góp tích cực vào nghị trường Quốc hội, chúng tôi mong đồng chí phát huy hơn nữa trong cương vị mới làm rạng danh đất nước trên trường quốc tế", cử tri Bằng nói.

Trao đổi lại ý kiến cử tri, Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc cho rằng, nguyện vọng phát triển Hóc Môn trở thành thành phố trong tương lai là hoàn toàn chính đáng.

Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc cho rằng, chính hơi thở cuộc sống, tâm tư nguyện vọng của cử tri hình thành nên chính sách.

"Chính hơi thở cuộc sống, tâm tư nguyện vọng của cử tri hình thành nên chính sách, chế độ pháp luật của chúng ta chứ không phải làm chính sách pháp luật từ trong phòng lạnh", Chủ tịch nước nói.

Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc cho biết, sẽ dành nhiều thời gian cho 2 huyện Củ Chi, Hóc Môn (nơi ông ứng cử) để cùng với TPHCM thổi lên ngọn đuốc khát vọng đưa địa phương giàu truyền thống cách mạng phát triển giàu mạnh, là đô thị sinh thái của TPHCM.

Trải qua nhiều cương vị lãnh đạo, Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc thấy rằng, hệ thống cán bộ cấp cơ sở (thôn, xã, ấp) còn nhiều bất cập, khó khăn. Những cán bộ này sát dân, sát cơ sở nhưng quyền lợi chưa được đảm bảo tốt.

"Phải đảm bảo chính sách chế độ cho cán bộ thôn, ấp, xã. Đây là một vấn đề rất lớn hiện nay của hệ thống chúng ta, kể cả cán bộ khối Mặt trận Tổ quốc, dân quân tự vệ, công an viên… Hệ thống cán bộ này sát dân, sát cơ sở cần phải được quan tâm nhiều hơn", Chủ tịch nước nói.

Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc cho rằng, cán bộ cơ sở là người sát dân nhưng quyền lợi chưa được đảm bảo tốt.

Bên cạnh đó, Chủ tịch nước cũng lưu ý chính sách cho người nghèo, nhất là y tế, giáo dục. Không chỉ phát triển kinh tế mà phải quan tâm đến phúc lợi của người dân để "dân biết, dân bàn, dân kiểm tra và dân thụ hưởng".

"Tinh thần là nước lên, thuyền lên. Lo an cư lạc nghiệp cho người dân và đặc biệt là an sinh xã hội. Đây là vấn đề then chốt trong xã hội phát triển bền vững, một xã hội nhân văn", Chủ tịch nước nói.

Ông Nguyễn Xuân Phúc cũng nhấn mạnh vấn đề quan trọng khác đi liền với an sinh xã hội là phòng chống tham nhũng tốt hơn. "Đây là vấn đề cần thiết để đất nước ổn định, nhân dân ổn định", Chủ tịch nước nói.

Cùng với Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc, đơn vị bầu cử số 10 còn có 4 ứng cử viên: ông Trần Đức Cường, Chủ tịch Hội Khoa học Lịch sử Việt Nam; ông Nguyễn Thanh Hiệp, Phó Chủ tịch Hội đồng trường, Phó Hiệu trưởng phụ trách điều hành Trường Đại học Y khoa Phạm Ngọc Thạch; bà Nguyễn Thị Lệ, Phó Bí thư Thành ủy, Bí thư Đảng đoàn, Chủ tịch HĐND TPHCM; ông Phan Văn Xựng, Thành ủy viên, Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy Quân sự TPHCM, Chính ủy Bộ Tư lệnh TPHCM.

Quốc Anh