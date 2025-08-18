Chở quá tải gần 300%, tài xế bị phạt tiền và trừ 10 điểm giấy phép lái xe

Ngày 18/8, thông tin từ Phòng Cảnh sát giao thông Công an tỉnh Đắk Lắk, đơn vị đang xử lý các phương tiện lưu thông trên quốc lộ 1, chở cát vượt tải trọng cho phép.

Trước đó, đêm 16/7, trong quá trình làm nhiệm vụ trên tuyến quốc lộ 1 đoạn qua xã Tuy An Nam, tỉnh Đắk Lắk, Trạm Cảnh sát giao thông Tuy An thuộc Phòng Cảnh sát giao thông Công an tỉnh Đắk Lắk phát hiện 3 xe đầu kéo nối đuôi nhau, có dấu hiệu chở quá tải trọng nên yêu cầu dừng xe để kiểm tra, cân xe.

Các phương tiện chở quá tải trọng được đưa về trụ sở công an để làm rõ (Ảnh: Uy Nguyễn).

Cơ quan chức năng xác định xe đầu kéo biển kiểm soát 19H-008.xx kèm rơ moóc do tài xế N.V.Đ. (40 tuổi, trú tại tỉnh Phú Thọ) điều khiển, quá tải hơn 270%, trên thùng xe chở khoảng 70m3 cát.

Đối với xe đầu kéo biển kiểm soát 19H-072.xx kéo theo rơ moóc do tài xế P.Q.T. (38 tuổi, trú tại tỉnh Phú Thọ) điều khiển, quá tải hơn 293%, trên thùng xe chở khoảng 70m3 cát.

Riêng xe đầu kéo mang biển kiểm soát 19H-024.xx kèm theo rơ moóc do tài xế D.V.T. (40 tuổi, trú tại tỉnh Phú Thọ) điều khiển, quá tải hơn 172%. Ngoài ra, phương tiện này giấy chứng nhận kiểm định an toàn kỹ thuật và bảo vệ môi trường của rơ moóc đã hết hiệu lực.

Tổ công tác đã lập biên bản vi phạm hành chính đối với chủ xe và tài xế theo quy định.

Với các lỗi vi phạm trên, các xe đầu kéo quá tải gần 300%, mỗi tài xế bị phạt mức 8-12 triệu đồng, trừ 10 điểm giấy phép lái xe. Riêng các chủ xe bị phạt lỗi giao xe mức 130-150 triệu đồng, tước phù hiệu 2 tháng.

Đối với xe đầu kéo vi phạm tải trọng trên 170%, chủ xe bị phạt lỗi giao xe mức 130-150 triệu đồng, phạt mức 3-4 triệu đồng lỗi giấy chứng nhận kiểm định an toàn kỹ thuật của rơ moóc đã hết hiệu lực và phạt tài xế 10 triệu đồng, trừ 10 điểm giấy phép lái xe.